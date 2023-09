Ο Χαλίφα Χαφτάρ στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους

Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έφτασε σήμερα στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για την κατάσταση στη Λιβύη και τις διμερείς σχέσεις, ανακοίνωσαν οι Αραβικές Ένοπλες Δυνάμεις της Λιβύης (LAAF).

Ο Χάφταρ έγινε δεκτός από τον Ρώσο υφυπουργό Άμυνας Γιούνους-Μπεκ Γενκούροφ, πρώην ηγέτη της ρωσικής Δημοκρατίας της Ινγκουσετίας, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό.

