Ο Ναβάλνι έχασε την έφεση που είχε υποβάλει για την νέα καταδίκη του σε 19 χρόνια κάθειρξη Κόσμος 18:49, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η τελευταία ποινή του είχε επιβληθεί στις 4 Αυγούστου, αφότου ο Ναβάλνι κρίθηκε ένοχος για έξι κατηγορίες που σχετίζονται με εξτρεμιστική δραστηριότητα, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε