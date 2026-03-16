Ο πρωθυπουργός του Βελγίου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να «εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία» προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνημένη στρατηγική του μπλοκ για τη μέγιστη δυνατή στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, σημειώνουν οι Financial Times.

«Πρέπει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία και να ανακτήσουμε την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι κοινή λογική», δήλωσε ο Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει την πλήρη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Κατ’ ιδίαν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούν μαζί μου, αλλά κανείς δεν τολμά να το πει δημόσια. Πρέπει να τερματίσουμε τη σύγκρουση προς όφελος της Ευρώπης, χωρίς να είμαστε αφελείς απέναντι στον Πούτιν», δήλωσε ο Ντε Βέβερ σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα L’Echo.

Από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ έχει παράσχει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο τερματισμός των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία -που προηγουμένως ήταν ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές της Ευρώπης- αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής.

Ωστόσο, ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, προκαλώντας συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τις ενεργειακές προμήθειες και το πώς θα μειωθεί το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν τόσο τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα.

Ο Ντε Βέβερ, ο οποίος πέρσι μπλόκαρε ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -που υποστηριζόταν από το Βερολίνο- για τη χρήση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί δάνειο προς την Ουκρανία, δήλωσε στη συνέντευξη ότι η στρατηγική της παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ενώ παράλληλα επιχειρείται η υπονόμευση της ρωσικής οικονομίας δεν είναι εφικτή χωρίς την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στον Πούτιν στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία και δεν μπορούμε να στραγγαλίσουμε την οικονομία του χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, απομένει μόνο μία μέθοδος: να επιτευχθεί μια συμφωνία», πρόσθεσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Η δήλωση του Ντε Βέβερ επικρίθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών του, Μαξίμ Πρεβό, μέλος του κεντροαριστερού γαλλόφωνου κόμματος Les Engagés.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε διάλογο με τη Ρωσία; Ναι. Αυτό είναι η διπλωματία: να μιλάς, ακόμη και με εκείνους με τους οποίους διαφωνείς», ανέφερε ο Πρεβό σε ανακοίνωσή του. «Αλλά ο διάλογος δεν είναι το ίδιο με την εξομάλυνση των σχέσεων. Και αυτή είναι μια κρίσιμη διάκριση», επεσήμανε.

Ο Πρεβό πρόσθεσε: «Σήμερα, η Ρωσία αρνείται την ευρωπαϊκή παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διατηρεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις. Όσο συμβαίνει αυτό, η συζήτηση για εξομάλυνση των σχέσεων στέλνει μήνυμα αδυναμίας και υπονομεύει την ευρωπαϊκή ενότητα που χρειαζόμαστε τώρα περισσότερο από ποτέ».

Τόνισε επίσης ότι «η στήριξη του Βελγίου προς την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη. Ο πρωθυπουργός δεν είπε κάτι διαφορετικό. Ούτε κάλεσε για χαλάρωση των κυρώσεων. Kάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στο τραπέζι πριν από οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντε Βέβερ, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε: «Έχουμε αποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θέλουμε να εισάγουμε ρωσική ενέργεια. Πριν από τα Χριστούγεννα το μετατρέψαμε σε νόμο».

«Θα ήταν λάθος να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε στο παρελθόν. Στο μέλλον δεν θα εισάγουμε ούτε ένα μόριο από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

