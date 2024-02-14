Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl στο Κάνσας Σίτι - Ένας νεκρός και 21 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Έχουν συλληφθεί τρείς ένοπλοι - Πανικός και χάος γύρω από το στάδιο - Η κατάσταση της υγείας οκτώ τραυματιών κρίνεται κρίσιμη ενώ επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.

UPDATE: 23:38
Κάνσας

Το απόλυτο χάος σημειώθηκε μετά από πυροβολισμούς στην παρέλαση του Super Bowl στο Κάνσας Σίτι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την τρελευταία επίσημη ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 21 έχουν τραυματιστεί.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανακοίνωσε αρχικά πως δύο ύποπτοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα, προσήχθησαν και ανακρίνονται. Ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάνσας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως τρία άτομα συνελήφθησαν. Δεν τους κατονόμασε και είπε ότι οι ερευνητές δεν είχαν εντοπίσει κίνητρο.

Η κατάσταση της υγείας οκτώ τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Επτά φέρουν σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται ενώ έξι, έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

Στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης λίγα λεπτά μετά το περιστατικό, φαίνονται αστυνομικοί με τα όπλα στα χέρια να έχουν κατακλύσει την περιοχή και άνθρωποι να τρέχουν να φύγουν από τα κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

"Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή", είχε ανακοινώσει αρχικά η αστυνομία του Κάνσας Σίτι, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί "ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων".

