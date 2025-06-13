Ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να μην επιτεθεί στο Ιράν - Ο Νετανιάχου όμως τον αγνόησε

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δεν κατάφερε όμως να πείσει το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αψήφησε τον Τραμπ με την απόφασή του να προχωρήσει σε μια επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, την οποία φοβούνταν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι προχώρησε ακόμη περισσότερο, στοχεύοντας τις εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, τους πυρηνικούς επιστήμονες και τους στρατιωτικούς ηγέτες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Τα χτυπήματα αυτά ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι δεν επίκειται επίθεση και ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πιστεύουν στις προοπτικές μιας διπλωματικής λύσης, την οποία ο Νετανιάχου θεωρεί εδώ και καιρό αδύνατη.

«Θα προτιμούσα πολύ μια συμφωνία, εφόσον νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία, δεν θέλω να μπουν μέσα, γιατί νομίζω ότι θα την τινάξουν στον αέρα», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η απόφαση του Νετανιάχου θα πυροδοτήσει τις εντάσεις στην περιοχή και σημαίνει ότι τα ιρανικά αντίποινα είναι σχεδόν αναπόφευκτα. Η ισραηλινή επίθεση εντείνει τις κρίσεις της εξωτερικής πολιτικής τις οποίες αντιμετωπίζει ο Τραμπ από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και εγείρει μεγάλα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα του Αμερικανού προέδρου να επηρεάσει έναν σύμμαχο όπως ο Νετανιάχου, πόσο μάλλον ηγέτες αντίπαλων χωρών όπως η Ρωσία ή η Κίνα.

Λίγο μετά την επίθεση, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν εμπλακεί στην επιχείρηση του Ισραήλ, ενώ προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων ή προσωπικού. «Το Ισραήλ μας ενημέρωσε ότι πιστεύει ότι αυτή η ενέργεια ήταν απαραίτητη για την αυτοάμυνά του», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ δεν αιφνιδιάστηκε από την επίθεση και γνώριζε τα σχέδια πριν αυτά πραγματοποιηθούν, μετέδωσε το Fox News επικαλούμενο τηλεφωνική συνέντευξη του Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Νετανιάχου έχουν μιλήσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα και ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα το δούμε», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Fox. «Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στην ηγεσία που δεν θα επιστρέψουν».

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση να τερματίσει τις στρατιωτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσαν ότι η εποχή των πολέμων των ΗΠΑ στην περιοχή έχει τελειώσει.

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες είχε επαναλάβει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον περιορισμό του προγράμματος πυρηνικού εμπλουτισμού της χώρας, το οποίο τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ είπαν ότι πρέπει να τερματιστεί, αλλά το Ιράν επέμενε ότι ήταν δικαίωμά του.

Ωστόσο, η επίθεση του Νετανιάχου εγείρει επίσης την πιθανότητα ότι, όσο κι αν οι ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις από τα χτυπήματα του Ισραήλ, ο Τραμπ μπορεί να παρασυρθεί στην κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα προβεί σε ένα «σκληρό πλήγμα» τόσο στο Ισραήλ όσο και στις ΗΠΑ ως απάντηση στα πλήγματα.

Το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ «αναμφίβολα θα ανταποκριθεί αν το Ιράν κάνει λάθος υπολογισμό και επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Τζιμ Ρις σε δήλωσή του, με την οποία προέτρεψε το Ιράν να καταλήξει γρήγορα σε πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν έχει πολλά περιθώρια για περαιτέρω αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δασμολογικός πόλεμος της κυβέρνησης εναντίον εχθρών και συμμάχων έχει προκαλέσει ένα κύμα αβεβαιότητας που κινδυνεύει να γείρει την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία προς την ύφεση.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης, τροφοδοτώντας τον κίνδυνο για αύξηση του πληθωρισμού.

Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ είναι σταθερός υποστηρικτής του Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948 και έχουν παράσχει κρίσιμη στρατιωτική υποστήριξη, από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973 μέχρι την εκστρατεία υπεράσπισης από τις επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρυσι.

Ακόμη και εν μέσω εκτεταμένων επικρίσεων για την επίθεση του Νετανιάχου στη Γάζα κατά της Χαμάς, οι ΗΠΑ δεν έχουν σταματήσει να παρέχουν στη χώρα στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη.

Ο Matt Kroenig, ανώτερος διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικής και Ασφάλειας Scowcroft του Ατλαντικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να κάνει την επίθεση μόνο του. Ακόμα κι έτσι, είπε, θα ήταν έκπληξη αν οι ΗΠΑ δεν είχαν δώσει τουλάχιστον σιωπηρή υποστήριξη. «Αμφιβάλλω αν το Ισραήλ θα το είχε κάνει αυτό χωρίς ένα ένα νεύμα από την κυβέρνηση Τραμπ», σημείωε.

Πηγή: skai.gr

