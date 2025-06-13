Λογαριασμός
Σκηνές χάους στο Ιράν - Δείτε βίντεο, φωτό από τα ισραηλινά χτυπήματα και τις καταστροφές 

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ χτυπήθηκαν πυρηνικές υποδομές, αλλά η Τεχεράνη αναφέρει ότι επλήγησαν πολιτικοί στόχοι, όπως πολυκατοικίες

Σκηνές χάους στο Ιράν – Δείτε βίντεο με επιθέσεις του Ισραήλ και τις καταστροφές 

Σκηνές χάους μεταδίδουν τα ιρανικά κανάλια σε πολλές περιοχές της χώρας που χτυπήθηκαν τα ξημερώματα από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ δέχθηκαν επίθεση πυρηνικές υποδομές, αλλά η Τεχεράνη αναφέρει ότι επλήγησαν πολιτικοί στόχοι, όπως πολυκατοικίες. Η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης έχει εξοντωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις ακριβείας. Ιρανοί ζητούν εκδίκηση στις κάμερες.

 

