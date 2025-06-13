Σκηνές χάους μεταδίδουν τα ιρανικά κανάλια σε πολλές περιοχές της χώρας που χτυπήθηκαν τα ξημερώματα από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ δέχθηκαν επίθεση πυρηνικές υποδομές, αλλά η Τεχεράνη αναφέρει ότι επλήγησαν πολιτικοί στόχοι, όπως πολυκατοικίες. Η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης έχει εξοντωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις ακριβείας. Ιρανοί ζητούν εκδίκηση στις κάμερες.

Tehran, moments ago 👇



Air defenses have been fully disabled and Israeli 🇮🇱 Air Force planes fly freely across all Iran 🇮🇷



pic.twitter.com/9F5SzYkJMt — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 13, 2025

Iran had no idea we were coming. They were completely blind.



The Israeli strike caught ALL the Iranian commanders in bed. Not a single warning signal was activated. pic.twitter.com/oLLyt1JhDs — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) June 13, 2025

