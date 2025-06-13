«Έκρηξη» στις τιμές πετρελαίου μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν - Άνοδος άνω του 7%

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 9% την Παρασκευή, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε μηνών, αφού το Ισραήλ «χτύπησε» το Ιράν, κλιμακώνοντας δραματικά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent καταγράφουν άνοδο 7,27% στα 74,40 δολάρια το βαρέλι, αφού έφτασαν τα 78,50 δολάρια, το υψηλότερο από τις 27 Ιανουαρίου. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 7,48% στα 73,13 δολάρια το βαρέλι μετά το υψηλό των 77,62 δολαρίων, το υψηλότερο από τις 21 Ιανουαρίου.

Η άνοδος της Παρασκευής είναι η μεγαλύτερη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκαλώντας την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας.

Το Ισραήλ ανέφερε ότι στοχοθέτησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και τα εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων την Παρασκευή, στην αρχή μιας παρατεταμένης επιχείρησης, όπως προειδοποίησε, για να εμποδίσει την Τεχεράνη να κατασκευάσει ατομικό όπλο.

«Αυτό έχει αυξήσει σημαντικά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και απαιτεί από την αγορά πετρελαίου να τιμολογήσει ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου για τυχόν πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ING με επικεφαλής τον Warren Patterson.

Αρκετοί αναλυτές πετρελαίου στη Σιγκαπούρη δήλωσαν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε αν το χτύπημα θα επηρεάσει τις μεταφορές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, καθώς θα εξαρτηθεί από το πώς το Ιράν θα ανταποδώσει και αν οι ΗΠΑ θα παρέμβουν, σημειώνει το Reuters.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε, αλλά νομίζω ότι η αγορά ανησυχεί για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ένας από τους αναλυτές.

Ο ανώτερος ενεργειακός αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic, ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να περιορίσει έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την προμήθεια πετρελαίου μέσω επιθέσεων σε υποδομές ή περιορίζοντας τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σε ένα ακραίο σενάριο.

Σε άλλες αγορές, οι μετοχές σημείωσαν πτώση στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές, καθοδηγούμενες από το ξεπούλημα των αμερικανικών προθεσμιακών συμβολαίων, ενώ οι επενδυτές έσπευσαν σε ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ελβετικό φράγκο.

Πηγή: skai.gr

