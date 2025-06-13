Η Τουρκία θα πουλήσει 48 μαχητικά ΚΑΑΝ στην Ινδονησία, σε μια συμφωνία ρεκόρ που ξεπερνάει τα 10 δισ. δολάρια, με τα τουρκικά ΜΜΕ να σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία.

Ειδικότερα - και σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη - το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber ανέφερε: «Ἠρθε το ευχάριστο νέο και το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα. Η Τουρκία υπέγραψε τη μεγαλύτερη συμφωνία σε όλη την ιστορία. Η Τουρκία θα εξάγει 48 μαχητικά ΚΑΑΝ στην Ινδονησία! Κι αυτό το ανακοίνωσε ο πρόεδρο Ερντογάν».

Ακόμη, το δίκτυο κάνει λόγο και για ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. «Υπάρχουν πληροφορίες πως η Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται να αγοράσει όχι 48 αλλά 100 μαχητικά ΚΑΑΝ. Πρέπει να ξέρουμε πως το επόμενο διάστημα θα ακούσουμε κι άλλες χώρες που θα ανακοινώσουν την αγορά του ΚΑΑΝ. Να τονίσουμε πως η Τουρκία πουλάει οπλικά συστήματα και φιλικές χώρες και σε στρατηγικές χώρες. Πρέπει επίσης να τονίσουμε λόγω των εμπάργκο που είχαν εφαρμοστεί η τουρκική αμυντική βιομηχανία απέκτησε μια μεγάλη αντίσταση».

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο ATV σημειώνει ότι «η πώληση των ΚΑΑΝ στην Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη πώληση της Τουρκίας στο εξωτερικό. Υπάρχουν πληροφορίες πως το ύψος της συμφωνίας θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής και παραγωγής».

Στο μεταξύ, όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, «το πρώτο KAAN επίσημα θα παραδοθεί - σύμφωνα με την τουρκική πολεμική αεροπορία - το 2028 και το 2030 αναμένεται να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Η παράδοση των μαχητικών στην Ινδονησία θα ξεκινήσει από το 2032 και μετά».

Εν μέσω παγκόσμιας αύξησης των αμυντικών δαπανών, η οποία οφείλεται εν μέρει στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία αύξησε τις εν λόγω δαπάνες κατά 12% πέρυσι στα 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης. Εκτός από τα ΚΑΑΝ, ο Ερντογάν θέλει η Τουρκία να ηγηθεί στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των τεθωρακισμένων οχημάτων.

Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει αεροσκάφη ΚΑΑΝ - τα οποία πέταξαν για πρώτη φορά πέρυσι - με ορισμένες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε προηγουμένως το πρακτορείο Bloomberg.

Η Ινδονησία, η μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας, διαφοροποιεί τις στρατιωτικές συνεργασίες πέρα από τους παραδοσιακούς της συμμάχους στη Δύση, διερευνώντας τη συνεργασία με χώρες όπως η Τουρκία και η Κίνα στο πλαίσιο της προσπάθειας του προέδρου Σουμπιάντο να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.

Η Τουρκία και η Ινδονησία έχουν εμβαθύνει τους στρατιωτικούς τους δεσμούς το τελευταίο διάστημα. Τον Απρίλιο, δήλωσαν ότι θα ιδρύσουν μια κοινοπραξία μεταξύ των στρατηγικών αμυντικών εταιρειών τους, εν μέρει για την ανάπτυξη υποβρυχίων.

Η συμφωνία για τα ΚΑΑΝ με την Τουρκία έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη της Ινδονησίας ότι η Κίνα είχε προσφερθεί να της πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη J-10, τα οποία δοκιμάστηκαν πρόσφατα στις συγκρούσεις του Πακιστάν με την Ινδία για το Κασμίρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.