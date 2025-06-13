Νετανιάχου προς Ισραηλινούς: Ίσως χρειαστεί να περάσετε μεγάλα χρονικά διαστήματα σε καταφύγια

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Παρασκευή τους Ισραηλινούς πολίτες ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσουν παρατεταμένες περιόδους σε καταφύγια ενόψει ενός αναμενόμενου χτυπήματος αντιποίνων από το Ιράν και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του στρατού για τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου, μιλώντας σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, δήλωσε επίσης ότι τα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν ανώτερους Ιρανούς διοικητές, ωστόσο κατονόμασε τους διοικητές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι τα πρώτα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού του προγράμματος, «στέφθηκαν με επιτυχία». «Πραγματοποιήσαμε πρώτα πλήγματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και, με τη βοήθεια του Θεού, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα «προληπτικά πλήγματα» εναντίον του Ιράν και ταυτόχρονα έχει κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την ίδια ώρα που σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε «προληπτικό πλήγμα» κατά του Ιράν και κήρυξε «ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρο το Ισραήλ και αναμένει επίθεση «στο άμεσο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

