Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Το Ισραήλ θα τιμωρηθεί σκληρά για την επίθεση στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα τιμωρηθεί «σκληρά» για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του, από την οποία σκοτώθηκαν πολλοί διοικητές του ιρανικού στρατού.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν σήμερα το πρωί και αποκάλυψε την αισχρή του φύση. Με αυτή την επίθεση το σιωνιστικό καθεστώς ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει» τόνισε ο Χαμενεΐ.

Και ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα προβεί σε αντίποινα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «πληρώσουν ακριβά», παρά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον ότι δεν είχε εμπλακεί.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σίγουρα θα προβεί σε αντίποινα και ο εχθρός θα πληρώσει βαρύ τίμημα» δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο IRNA. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «θα πληρώσουν ακριβά και θα δεχθούν ένα σκληρό πλήγμα», είπε.

Είπε ότι κατοικημένες περιοχές έχουν πληγεί από τις επιθέσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στο έδαφος σε πλήρη ετοιμότητα.

Την Τετάρτη, πριν από τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ απέσυραν πολλά μέλη του προσωπικού και τις οικογένειές τους από τοποθεσίες σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν τι ακριβώς προκάλεσε την κίνηση, αλλά αξιωματούχος δήλωσε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παρακολουθεί «την ανάπτυξη έντασης στη Μέση Ανατολή».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέμεναν τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μετά τις επιθέσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή ή βοήθεια των ΗΠΑ στην επίθεση.

Νεκρός ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης

Ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης μετέδωσε πληροφορίες ότι πιθανόν ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι ένας ακόμη κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών, ο Φερεϊντούν Αμπάσι, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, είναι επίσης νεκρός.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδωσε επίσης στη δημοσιότητα τα ονόματα δύο ανώτερων πυρηνικών επιστημόνων που σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές.

Ποιος είναι ο Χοσεΐν Σαλαμί

Ο Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι ίσως ο ανώτερος Ιρανός ηγέτης που σκοτώθηκε στις ισραηλινές επιδρομές.

Ο Σαλάμι εντάχθηκε για πρώτη φορά στους Φρουρούς της Επανάστασης το 1980 κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ.

Καθώς ανέβαινε στις στρατιωτικές τάξεις, έγινε γνωστός για την έντονη ρητορική του εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Από τη δεκαετία του 2000, έχει υποστεί κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στα πυρηνικά και στρατιωτικά προγράμματα του Ιράν.

Ήταν επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης το 2024, όταν το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του άμεση στρατιωτική επίθεση στο Ισραήλ, αναπτύσσοντας περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Νεκρός και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν

Νεκρός από την ισραηλινή επίθεση είναι και ο υποστράτηγος Μοχάμαντ Μπαγκερί, ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Μπαγκερί, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός του Ιράν, είναι το δεύτερο υψηλόβαθμο στέλεχος που είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε από την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

