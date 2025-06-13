IDF: Το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 100 drones προς το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 200 ​​μαχητικά αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του στο Ιράν.



Οι IDF ανήρτησε βίντεο που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να κατευθύνονται προς τις επιθέσεις στο Ιράν το πρωί, καθώς και να προσγειώνονται μετά τις επιθέσεις.

«Περισσότεροι από 100 στόχοι έχουν πληγεί σε όλο το Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, κατά τη διάρκεια ζωντανής ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «πάνω από 330 διάφορα πυρομαχικά» έχουν ήδη ριφθεί.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Ο Ντέφριν δήλωσε ότι οι επιδρομές του Ισραήλ ήταν «μέρος μιας ακριβούς και συγχρονισμένης επιχείρησης» και ότι οι πιλότοι του «εξακολουθούν να χτυπούν στρατιωτικούς στόχους και στόχους από το πυρηνικό πρόγραμμα σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν».

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «περίπου 100 UAV προς το ισραηλινό έδαφος», τα οποία, όπως λέει, επιχειρούν να αναχαιτίσουν.

Ο Ντεφρίν πρόσθεσε ότι ο αρχηγός του επιτελείου του ιρανικού στρατού, ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και ο διοικητής της διοίκησης έκτακτης ανάγκης του Ιράν σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης νωρίτερα ότι ο Χοσεΐν Σαλαμί, αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ιρανικά drones καθ' οδόν προς το Ισραήλ.

Το βίντεο προφανώς δείχνει ένα drone Shahed-136 να πετάει πάνω από το Ιράκ.

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

