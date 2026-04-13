Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) παρήγγειλε φαγητό από τα McDonald's στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την κατάργηση των φόρων στα φιλοδωρήματα, και έδωσε στην οδηγό αυτό που φαινόταν να είναι ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων όταν ρωτήθηκε αν το προσωπικό του Λευκού Οίκου αφήνει καλά φιλοδωρήματα.

Φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι που έγραφε «DoorDash Grandma», η Σάρον Σίμονς -από το Αρκάνσας- χτύπησε την πόρτα κρατώντας δύο σακούλες γρήγορου φαγητού, ενώ τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούσαν. Ο Τραμπ απάντησε και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους για διάφορα θέματα, πλαισιωμένος από τη Σίμονς, η οποία δήλωσε ότι έχει αποταμιεύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό μετά την κατάργηση των φόρων στα φιλοδωρήματα τον Ιανουάριο.

President Trump appeared to accept a McDonald's order from a "Doordash Grandma" before addressing the media at the White House. pic.twitter.com/qvrTHAwS4m — ABC News (@ABC) April 13, 2026

Με τον έλεγχο του Κογκρέσου να διακυβεύεται στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ μπήκε στο έτος ελπίζοντας να επικεντρωθεί στην προώθηση της ισχύος της αμερικανικής οικονομίας.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει εμποδίσει αυτές τις προσπάθειες, ιδιαίτερα καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου έχει οδηγήσει στο αυξημένο κόστος των καυσίμων, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από την περσινή νομοθεσία για τις φοροελαφρύνσεις που υποστήριξαν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Πράγματι, τον περασμένο μήνα, η DoorDash και άλλες εταιρείες των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα εξαρτώνται από ανεξάρτητους οδηγούς διανομής, εφάρμοσαν μέτρα για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τη Σίμονς αν στον Λευκό Οίκο αφήνουν καλά φιλοδωρήματα, εκείνη είπε: «Εμμμ, ίσως».

Ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας «περίμενε», καθώς έβαλε το χέρι στην τσέπη του και της παρέδωσε αυτό που φαινόταν να είναι ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.

«Σε ευχαριστώ, μου το θύμισες», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το φιλοδώρημα αργότερα στο Fox News, η Σίμονς είπε: «Με φρόντισε καλά». Αλλά δεν αποκάλυψε πόσα της δόθηκαν: «Δεν μιλάω για χρήματα».

Η Σίμονς απέφυγε επίσης διπλωματικά τις ερωτήσεις του Τραμπ μπροστά στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ τη ρώτησε: «Πιστεύετε ότι οι άνδρες πρέπει να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα;». Στο οποίο εκείνη απάντησε: «Πραγματικά δεν έχω γνώμη για αυτό... Είμαι εδώ για τη φορολογία στα φιλοδωρήματα».

Τη ρώτησε επίσης αν τον ψήφισε. Με ένα χαμόγελο, η Σίμονς είπε: «Εμμμ, ίσως».

Πηγή: skai.gr

