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Ο 51χρονος Μπράντλεϊ Κούπερ δείχνει πιο ανανεωμένος από ποτέ στο πλευρό της Τζίτζι Χαντίντ

Το ζευγάρι, που κρατά γενικά χαμηλό προφίλ, έδειχνε άνετο και χαμογελαστό, ανταλλάσσοντας βλέμματα και κουβέντες λίγο πριν μπει στο εστιατόριο

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Τζίτζι Χαντίντ

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ έκαναν ακόμη μία σπάνια κοινή εμφάνιση, επιλέγοντας για τη βραδινή τους έξοδο ένα από τα πιο γνωστά στέκια των διασήμων στη Σάντα Μόνικα. 

Ο 51χρονος ηθοποιός και η 31χρονη καλλονή, που είναι ζευγάρι από το 2023, εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου καθώς έφταναν στο εστιατόριο. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μαζί τους ήταν και ο Γουίλ Αρνέτ, με τον οποίο ο Κούπερ συνεργάστηκε πρόσφατα.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέλεξε ένα casual look, με σκούρο μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι, ανοιχτόχρωμα παπούτσια και γυαλιά ηλίου, δείχνοντας ιδιαίτερα ανανεωμένος. Η εμφάνισή του, μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει τα σχόλια γύρω από την αλλαγή στην εικόνα του.

Το ζευγάρι, που κρατά γενικά χαμηλό προφίλ, έδειχνε άνετο και χαμογελαστό, ανταλλάσσοντας βλέμματα και κουβέντες λίγο πριν μπει στο εστιατόριο. Η σχέση τους φαίνεται πως έχει βρει τη δική της ισορροπία, παρά τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μιλήσει για τον Μπράντλεϊ Κούπερ, περιγράφοντας τη σχέση τους ως «ρομαντική και χαρούμενη», ενώ έχει τονίσει πόσο τον σέβεται δημιουργικά και προσωπικά. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αποκτήσει την κόρη του, Λία, με την πρώην σύντροφό του, Ίρινα Σάικ, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ είναι μητέρα της μικρής Κάι, την οποία απέκτησε με τον Ζέιν Μαλίκ. Παρότι η σχέση τους παραμένει διακριτική, κάθε κοινή τους εμφάνιση αρκεί για να τραβήξει τα φλας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μπράντλεϊ Κούπερ Τζίτζι Χαντίντ
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