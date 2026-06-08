Ο 51χρονος Μπράντλεϊ Κούπερ δείχνει πιο ανανεωμένος από ποτέ στο πλευρό της Τζίτζι Χαντίντ

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ έκαναν ακόμη μία σπάνια κοινή εμφάνιση, επιλέγοντας για τη βραδινή τους έξοδο ένα από τα πιο γνωστά στέκια των διασήμων στη Σάντα Μόνικα.

Ο 51χρονος ηθοποιός και η 31χρονη καλλονή, που είναι ζευγάρι από το 2023, εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου καθώς έφταναν στο εστιατόριο. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μαζί τους ήταν και ο Γουίλ Αρνέτ, με τον οποίο ο Κούπερ συνεργάστηκε πρόσφατα.

Bradley Cooper, 51, looks shockingly young next to girlfriend Gigi Hadid, 31, during rare outing at LA hotspot https://t.co/UEwk349bKL — Daily Mail (@DailyMail) June 7, 2026

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέλεξε ένα casual look, με σκούρο μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι, ανοιχτόχρωμα παπούτσια και γυαλιά ηλίου, δείχνοντας ιδιαίτερα ανανεωμένος. Η εμφάνισή του, μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν φουντώσει τα σχόλια γύρω από την αλλαγή στην εικόνα του.

Το ζευγάρι, που κρατά γενικά χαμηλό προφίλ, έδειχνε άνετο και χαμογελαστό, ανταλλάσσοντας βλέμματα και κουβέντες λίγο πριν μπει στο εστιατόριο. Η σχέση τους φαίνεται πως έχει βρει τη δική της ισορροπία, παρά τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Gigi Hadid com Bradley Cooper deixando o restaurante Giorgio Baldi em Santa Monica, na Califórnia ontem - 6 de junho. Mais fotos: https://t.co/a95T9Yx9hA pic.twitter.com/IcQX3mrrHo — Gigi Hadid Gallery (@GHBRMidia) June 7, 2026

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μιλήσει για τον Μπράντλεϊ Κούπερ, περιγράφοντας τη σχέση τους ως «ρομαντική και χαρούμενη», ενώ έχει τονίσει πόσο τον σέβεται δημιουργικά και προσωπικά. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αποκτήσει την κόρη του, Λία, με την πρώην σύντροφό του, Ίρινα Σάικ, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ είναι μητέρα της μικρής Κάι, την οποία απέκτησε με τον Ζέιν Μαλίκ. Παρότι η σχέση τους παραμένει διακριτική, κάθε κοινή τους εμφάνιση αρκεί για να τραβήξει τα φλας.

Πηγή: skai.gr

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