Το Ιράν θέλει «διακαώς» θα συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), διαμηνύοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να δεχθεί καμία συμφωνία που θα επιτρέπει στην Τεχεράνη να κατέχει πυρηνικό όπλο.

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, λίγο αφότου τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχθηκε τηλεφώνημα «από την άλλη πλευρά» σήμερα το πρωί, αναφερόμενος στην Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι «θα ήθελαν πάρα πολύ να συνάψουν συμφωνία».

Ο Τραμπ επέμεινε ότι το αγκάθι στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Πακιστάν με την Τεχεράνη «ήταν τα πυρηνικά», αλλά πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν θα επιτρέψει ποτέ το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ εξήρε τη δουλειά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο Ισλαμαμπάντ, τονίζοντας ότι έκανε πολύ καλή δουλειά στο ζήτημα του Ιράν.

«Συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφώνησαν σε αυτό, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν. Είμαι σχεδόν βέβαιος γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, είμαι βέβαιος γι’ αυτό. Αν δεν συμφωνήσουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι να να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν, λέγοντας στους χαρακτηριστικά δημοσιογράφους: «Θα πάρουμε πίσω τη σκόνη. Θα την πάρουμε πίσω. Είτε θα την πάρουμε πίσω από αυτούς, είτε θα την αρπάξουμε».

Όσον αφορά τον ναυτικό αποκλεισμό, τόνισε ότι έχει ξεκινήσει και πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει ή να αποσπά χρήματα από τον κόσμο». Ο Τραμπ επανέλαβε ότι έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν στον αποκλεισμό και «άλλες χώρες» -χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιές- αλλά πρόσθεσε: «Δεν χρειαζόμαστε άλλες χώρες, ειλικρινά. Αλλά έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους».

«Συμφωνία έως το τέλος της εκεχειρίας, αλλιώς...»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία έως το τέλος της εκεχειρίας, διαφορετικά, όπως είπε, «δεν θα είναι ευχάριστο γι’ αυτούς».

Ερωτηθείς αν η απειλή του ότι ένας «ολόκληρος πολιτισμός θα εξαλειφθεί» εξακολουθεί να ισχύει, σε περίπτωση που η εκεχειρία των δύο εβδομάδων λήξει χωρίς συμφωνία, απάντησε: «Δεν θέλω να σχολιάσω επ’ αυτού, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο γι’ αυτούς. Ας το θέσω έτσι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το χρονοδιάγραμμά του για τη διαχείριση της σύγκρουσης δεν έχει αλλάξει. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μάχες. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλεισμό, δεν κάνουν καμία δουλειά», δήλωσε, αναφερόμενος στους Ιρανούς.

«Δεν μου άρεσε να βλέπω πλοία να βγαίνουν, αν έκαναν δουλειές με το Ιράν», πρόσθεσε, φαινομενικά αναφερόμενος στην κίνηση πλοίων στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή δεν κάνουν καμία δουλειά στα Στενά, σημείωσε ο Τραμπ, και «θα φροντίσουμε να παραμείνει έτσι, πολύ εύκολα».

Αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να ζητήσει συγγνώμη από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ', στον οποίο επιτέθηκε φραστικά το βράδυ της Κυριακής λόγω της στάσης του εναντίον του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν οφείλει στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν του οφείλω, επειδή ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λανθασμένα. Ήταν έντονα αντίθετος με αυτό που κάνω σε σχέση με το Ιράν, και δεν μπορεί να υπάρξει Ιράν με πυρηνικά».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Πάπας «δεν θα είναι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα» αν το Ιράν καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες. «Θα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Κατηγόρησε επίσης τον Πάπα ότι είναι «πολύ αδύναμος απέναντι στο έγκλημα και σε άλλα ζητήματα. Οπότε όχι, εννοώ, αυτός μίλησε δημόσια. Εγώ απλώς απαντώ στον Πάπα Λέοντα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κούβα, εξαπολύοντας μια έμμεση απειλή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να «κάνουν μια στάση» στην Κούβα, αφού ολοκληρωθεί η τρέχουσα ενασχόλησή τους με τις εντάσεις με το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.