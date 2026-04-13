Ο πρώην αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών της Βραζιλίας, Αλεσάντρε Ραμαζέν, συνελήφθη από την ICE (Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων) στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η υπηρεσία στον ιστότοπό της τη Δευτέρα, αφού διέφυγε από τη Βραζιλία τον Σεπτέμβριο μετά την καταδίκη του για συνωμοσία σε πραξικόπημα με τον πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Ο Ραμαζέν, πρώην επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, καταδικάστηκε σε περισσότερα από 16 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του σε μια συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της εκλογικής νίκης του αριστερού ηγέτη Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επί του Μπολσονάρου το 2022.

Οι δικηγόροι του Ραμαζέν δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο ίδιος επιμένει εδώ και καιρό στην αθωότητά του. Ο Πάουλο Φιγκεϊρέδο, σύμμαχος του Μπολσονάρου που ζει στις ΗΠΑ, ανέφερε στο X ότι ο Ραμαζέν συνελήφθη για μια μικρή τροχαία παράβαση.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον λόγο της σύλληψής του, ή εάν αυτή σχετιζόταν με το αίτημα της Βραζιλίας για την έκδοσή του.

Η υπόθεση κατά του Μπολσονάρου, ενός ακροδεξιού ηγέτη, προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει την επιβολή υψηλών δασμών στις εισαγωγές από τη Βραζιλία πέρυσι.

Η αντίδραση του Τραμπ ελάχιστα εμπόδισε την υπόθεση, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους με 29 καταδίκες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει τώρα ποινή κάθειρξης 27 ετών. Ο Τραμπ αργότερα απέσυρε πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει.

Ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Βραζιλίας υπό την κυβέρνηση Μπολσονάρου, ξεκινώντας από το 2019, ο Ραμαζέν κατηγορήθηκε ότι ερευνούσε τους επικριτές του πρώην προέδρου και παρείχε πληροφορίες για να τον βοηθήσει να απαξιώσει το εκλογικό σύστημα της Βραζιλίας.

Πηγή: skai.gr

