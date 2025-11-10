Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα παρακρατηθούν οι μισθοί των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που δεν επιστρέφουν άμεσα στην εργασία τους. Παράλληλα, τόνισε πως θα προτείνει τη χορήγηση μπόνους 10.000 δολαρίων σε όσους παρέμειναν στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του 41ήμερου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν επιστρέψει ουσιαστικά θα του παρακρατηθεί ο μισθός».

Το παρατεταμένο shutdown έχει οδηγήσει σε αναστολή πολλών δημόσιων υπηρεσιών για 41 ημέρες, διάστημα που αποτελεί ρεκόρ για τα αμερικανικά δεδομένα. Σήμερα ακυρώθηκαν πάνω από 1.500 εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ, ενώ για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι ακυρώσεις ξεπέρασαν τις 1.000. Η συνέχιση της στάσης πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος και η έλλειψη ελεγκτών προκαλούν σημαντική αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightaware, μέχρι τις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 1.550 πτήσεις και άλλες 1.400 είχαν καθυστερήσει. Χθες Κυριακή, σημειώθηκαν 2.950 ακυρώσεις και σχεδόν 10.800 καθυστερήσεις, αριθμοί που συνιστούν τη χειρότερη ημέρα για προβλήματα πτήσεων από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει δώσει εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 4% τις καθημερινές πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Οι περικοπές αναμένεται να αυξηθούν στο 6% αύριο Τρίτη και να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

