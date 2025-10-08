«Με την ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υλοποιείται το πρώτο στάδιο του προγράμματος που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» τονίζει με δήλωσή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Και προσθέτει «Ο προγραμματισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026.

Την ίδια στιγμή προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Η ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ γίνεται ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική της αυτοτέλεια.

Οι παραπάνω συντονισμένες ενέργειες εντάσσονται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας.

Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη της ΥΠΑ».

Πηγή: skai.gr

