Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω των σοβαρών ελλείψεων που υπάρχουν σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας του shutdown.

Στο Νάσβιλ, πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν επιλέξει να μείνουν σπίτι τους, με αποτέλεσμα το κέντρο ελέγχου αεροσκαφών να κλείσει.

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Χιούστον, το Νιούαρκ και το Λας Βέγκας μία εβδομάδα μετά το shutdown αφού την Τρίτη το βράδυ δεν υπήρχαν αρκετοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Τα δύο μεγάλα αεροδρόμια του Χιούστον, το Χόμπι και το Διηπειρωτικό Αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους, αναμενόταν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.

Τα προβλήματα αυτά στις πτήσεις παρουσιάζοντα καθώς ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι λέει ότι περισσότεροι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δηλώνουν άρρωστοι. Ωστόσο, όπως και οι αξιωματικοί της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θεωρούνται βασικοί υπάλληλοι και πρέπει να εργάζονται άμισθοι ακόμα και κατά τη διάρκεια του shutdown.

Οι οργανωμένες εργασιακές δραστηριότητες, όπως οι απεργίες ή οι αναρρωτικές άδειες, απαγορεύονται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία , αλλά επειδή το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι τόσο περιορισμένο, ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων που λαμβάνουν μη προγραμματισμένη άδεια μπορεί να είναι αρκετός για να προκαλέσει προβλήματα

Ελλείψεις προσωπικού την Τρίτη

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγο αναμενόταν να λειτουργήσει χωρίς πλήρες προσωπικό ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για εννέα ώρες το βράδυ της Τρίτης. Το αεροδρόμιο είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στη χώρα, με περισσότερες από 1000 πτήσεις την ημέρα. Οι καθυστερήσεις νωρίς το βράδυ της Τρίτης για πτήσεις με προορισμό το Ο'Χέαρ ήταν κατά μέσο όρο 41 λεπτά.

Στο Νάσβιλ, το κέντρο ελέγχου αεροσκαφών το οποίο καθοδηγεί τα αεροπλάνα προς και από το αεροδρόμιο, αναγκάστηκε να κλείσει για πέντε ώρες το βράδυ της Τρίτης. Οι πτήσεις με κατεύθυνση το αεροδρόμιο έπρεπε να επικοινωνήσουν με ένα περιφερειακό κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Μέμφις για να εισέλθουν στον εναέριο χώρο. Οι καθυστερήσεις για πτήσεις με κατεύθυνση το Νάσβιλ αναμενόταν να είναι κατά μέσο όρο δύο ώρες το βράδυ της Τρίτης.

Τα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτά που συνέβησαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ στην Καλιφόρνια, όπου ολόκληρος ο πύργος ελέγχου αναγκάστηκε να κλείσει.

Οι ελεγκτές ανησυχούν για το πώς θα τα βγάλουν πέρα

Οι ελεγκτές δεν έχουν ακόμη χάσει μισθό, αλλά συνεχίζουν να ανησυχούν για το τι θα συμβεί όταν το κάνουν, δήλωσε ο Ντάφι την Τρίτη.

«Αυτή είναι η ζωή τους. Ανησυχούν τώρα, αν δεν πάρουν τους μισθούς τους, πώς θα πληρώσω το στεγαστικό μου δάνειο; Πώς θα πληρώσω το δάνειο του αυτοκινήτου μου; Τι να κάνω για να έχω φαγητό στο τραπέζι;» είπε στο Fox News.

Η Εθνική Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει ότι οι επιπτώσεις ενός μικρού αριθμού ελεγκτών που δηλώνουν άρρωστοι μαρτυρά πόσο υποστελεχωμένο και εύθραυστο είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ελεγκτές φωνάζουν

Το Υπουργείο Μεταφορών ανέφερε αύξηση των δηλωθέντων ασθενειών από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μετά το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πριν από σχεδόν μια εβδομάδα, ενώ το συνδικάτο που τους εκπροσωπεί έχει αποκηρύξει οποιεσδήποτε συντονισμένες δράσεις εργασίας.

«Υπάρχουν ελεγκτές που έχουν τηλεφωνήσει ότι είναι άρρωστοι και το παρακολουθούμε», δήλωσε ο Ντάφι τη Δευτέρα.

Η NATCA, η οποία εκπροσωπεί σχεδόν 20.000 ελεγκτές, μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες της αεροπορίας, αποθάρρυνε τους ελεγκτές να δηλώνουν άρρωστοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το shutdown.

Την ίδια ώρα, οι πιλότοι χρησιμοποιούν «γραμμή συνομιλίας» για να συντονίζουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Όταν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που είχαν προγραμματίσει να εργαστούν στον πύργο στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, παρέμειναν σπίτι τους τη Δευτέρα, ο έλεγχος του αεροδρομίου πέρασε στους ίδιους τους πιλότους, εξαλείφοντας ένα επίπεδο ασφάλειας.

Τη Δευτέρα, οι πιλότοι στο Μπέρμπανκ έπρεπε να συνδεθούν στον ασύρματο και να βεβαιωθούν ότι παρέμεναν σε ασφαλή απόσταση από άλλα αεροσκάφη, χωρίς τη βοήθεια των ελεγκτών, σύμφωνα με ηχητικό από το LiveATC.net.

Η FAA συνιστά στους πιλότους της εισερχόμενης κυκλοφορίας να παρακολουθούν και να επικοινωνούν στο καθορισμένο CTAF από 10 μίλια μέχρι την προσγείωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.