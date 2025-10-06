Τα πρώτα προβλήματα από το shutdown στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά στις πτήσεις. Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει δει μια μικρή «αύξηση» στις αιτήσεις για αναρρωτική άδεια από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές από τότε που ξεκίνησε το shutdown την περασμένη εβδομάδα.

«Είχαμε μια μικρή αύξηση στις αιτήσεις για ασθενείς», δήλωσε ο Ντάφι σε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ τη Δευτέρα. «Μετά θα δείτε καθυστερήσεις που προκύπτουν από αυτό... Εάν έχουμε επιπλέον αιτήσεις για ασθενείς, θα μειώσουμε τη ροή χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό που είναι ασφαλής για τον αμερικανικό λαό» επισήμανε.

Όσο περνάνε οι μέρες, το shutdown αναμένεται να επηρεάζει ολοένα και περισσότερους τομείς. Τα προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις πτήσεις ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντί να εργαστούν δωρεάν, προτιμούν να μείνουν απλήρωτοι, αλλά τουλάχιστον να βρίσκονται στα σπίτια τους.

Οι εργαζόμενοι στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και στη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θεωρούνται «απαραίτητοι», επομένως συνεχίζουν να εργάζονται παρά το shutdown. Ωστόσο, δεν θα πληρωθούν μέχρι να λήξει αυτό. Και στο τελευταίο shutdown το 2018-2019, είχε παρατηρηθεί ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι δήλωναν άρρωστοι με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.

Ο αντίκτυπος πιθανότατα να γίνει αισθητός από τους Αμερικανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, με τις αμερικανικές υπηρεσίες διαβατηρίων να προειδοποιούν ότι η επεξεργασία των ταξιδιωτικών εγγράφων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το συνηθισμένο.

