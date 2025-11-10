Σε λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα την Κυριακή η συνέντευξη του Σκοτ ​​Μπέσεντ στον George Stephanopoulos.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εμφανίστηκε στην εκπομπή This Week και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξής του μιλώντας έντονα προς τον παρουσιαστή του ABC.

Η συζήτηση έγινε ακόμα πιο έντονη όταν ο George Stephanopoulos ρώτησε για το σχέδιο της κυβέρνησης σχετικά με το shutdown στις ΗΠΑ, με τους δυο τους να υψώνουν τις φωνές τους.

🚨 NEW: @SecScottBessent CALLS OUT George Stephanopoulos: “You were involved in a lot of these in the '90s. And you basically called the Republicans terrorists and, you know, you said that it is not the responsible party that keeps the government closed!”



Stephanopoulos has no… pic.twitter.com/6qIdb6D74z — TV News Now (@TVNewsNow) November 9, 2025

Ο Μπέσεντ υπενθύμισε στον Stephanopoulos τη δική του εμπειρία όταν διετέλεσε σύμβουλος του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και αναφέρθηκε σε αυτό που έλαβε χώρα πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

«Κοιτάξτε, συμμετείχατε σε πολλά από αυτά τη δεκαετία του '90», είπε ο Μπέσεντ. «Και ξέρετε, ουσιαστικά αποκαλέσατε τους Ρεπουμπλικανούς τρομοκράτες και, ξέρετε, είπατε ότι δεν είναι το υπεύθυνο κόμμα που κρατά την κυβέρνηση κλειστή».

Ο Μπέσεντ προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει μια ανάλυση που έκανε ο George Stephanopoulos πριν από δεκαετίες σχετικά με το shutdown του προέδρου Μπιλ Κλίντον την περίοδο 1995-96 για να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς σήμερα για το ρεκόρ shutdown υπό τον Τραμπ.

Ο George Stephanopoulos απάντησε γρήγορα: «Μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας... αλλά δεν χρειαζόμαστε μάθημα ιστορίας αυτή τη στιγμή».

Στη συνέχεια ο ένας μιλούσε πάνω στον άλλον την ώρα που ο George Stephanopoulos προσπαθούσε να προχωρήσει.

«Αν θέλεις, έχω όλα τα λεγόμενά σου εδώ, Τζορτζ», είπε ο Μπέσεντ, με τον παρουσιαστή του ABC να αναφέρει: «Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε, αλλά ας μιλήσουμε για την κατάσταση τώρα».

Ο George Stephanopoulos ισχυρίστηκε ότι τα σχόλια του Μπέσεντ ήταν μια «παραποίηση της ιστορίας» και στη συνέχεια επανέλαβε την αρχική του ερώτηση.

Ο Μπέσεντ σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στηρίζει τον Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ξεκαθάρισε ότι ο Στεφανόπουλος ήταν στην κορυφή της λίστας των εχθρών του, αφού ο σταρ του ABC διέκοψε μια παρόμοια τεταμένη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

