Το ρωσικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik δεν θα παραμείνει στατικό μόλις τεθεί σε μαχητική υπηρεσία στη Λευκορωσία τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Δεν θα αποκαλύψουμε καμία λεπτομέρεια. Πρόκειται για ένα κινητό συγκρότημα. Δεν θα μείνει ποτέ σε ένα μέρος. Θα τεθεί σε περιπολία σε ορισμένες τοποθεσίες και, εάν χρειαστεί, θα επιτεθεί από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή την απουσία ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία. «Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι δεν γνωρίζουν αν έχουμε [τακτικά πυρηνικά] όπλα ή όχι. Λοιπόν, εντάξει, ας σκεφτούν ό,τι θέλουν. Τους προειδοποιήσαμε. Δεν λέμε πόσα, πού, πώς... Αυτή είναι η δουλειά μας. Βρίσκονται σε ασφαλές μέρος», προειδοποίησε.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας υπενθύμισε ότι τα όπλα είχαν «ανακατασκευαστεί για άλλη μια φορά»: μεταφέρθηκαν στη Ρωσία, ανακατασκευάστηκαν και επιστράφηκαν με τους τελευταίους εκσυγχρονισμούς. «Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε όλα αυτά, όχι τόσο για τον λαό μας, αλλά για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό», υποστήριξε. Ο Λουκασένκο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η απόφαση για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία και τα σχέδια για την ανάπτυξη του πυραύλου Oreshnik υποκινήθηκαν από «ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και την άμυνα».

Στις 25 Μαρτίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι, κατόπιν αιτήματος του Μινσκ, η Μόσχα θα αναπτύξει τα τακτικά πυρηνικά της όπλα στη Λευκορωσία, «παρόμοια με αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό στα εδάφη των συμμάχων τους». Στις 25 Απριλίου 2024, ο Λουκασένκο ανακοίνωσε ότι αρκετές δεκάδες πυρηνικά πυρομαχικά βρίσκονταν ήδη στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τη συμφωνία εγγύησης ασφάλειας στο πλαίσιο του «Κράτους της Ένωσης», η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Μαρτίου 2025, μετά την ανταλλαγή εγγράφων επικύρωσης, και τα δύο μέρη θεωρούν τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη πυρηνικών και συμβατικών στρατιωτικών συγκρούσεων, καθώς και μέσο αποτροπής. «Η χρήση αυτών των όπλων θα ήταν ένα ακραίο και απαραίτητο μέτρο» σχολιάζει το TASS.



Η Ένωση Κρατών (Κράτος της Ένωσης) είναι μια κυρίαρχη πολιτική οντότητα που δημιουργήθηκε από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία με στόχο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Αν και έχει τα χαρακτηριστικά μιας υπερεθνικής ένωσης, διατηρεί την υφιστάμενη κυριαρχία και των δύο χωρών, οι οποίες είναι ανεξάρτητα κράτη με δικές τους κυβερνήσεις, νόμους και σύνορα. Η Ένωση στοχεύει στην εμβάθυνση της οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες και των δύο χωρών.

Οι πύραυλοι Oreshnik

Ο Οreshnik (ρωσικά: Оре́шник‎‎) είναι βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς. Το όνομά του έγινε γνωστό στις 21 Νοεμβρίου 2024 από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Πούτιν μετά το πυραυλικό χτύπημα στο Ντνιπρό την ίδια ημέρα στα πλαίσια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ορέσνικ στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά και ο λόγος που επιλέχθηκε αυτό το όνομα είναι άγνωστος. Είναι ο πρώτος στον κόσμο πύραυλος μέσου βεληνεκούς με πολλαπλά οχήματα επανεισόδου[α] που έχει χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες πολέμου. Με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών, ο πύραυλος αποτελεί τροποποίηση του ΡΣ-26 "Ρουμπέζ" (ρωσ. РС-26 «Рубеж»).

Με βάση εκτιμήσεις του υπουργείου άμυνας της Ουκρανίας, ο πύραυλος Oreshnik φέρει έξι κεφαλές κάθε μια από τις οποίες φέρει έξι υπο-κεφαλές, με εκτιμώμενη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

