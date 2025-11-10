Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ με τον ειδικό απεσταλμένο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για να συζητήσουν τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη διασφάλιση ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά ρόλο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Συζήτησαν επίσης το ζήτημα περίπου 200 τρομοκρατών της Χαμάς που έχουν παγιδευτεί σε τούνελ στην ισραηλινή πλευρά της λεγόμενης «Κίτρινης Γραμμής» της Γάζας.

«Κάθε απόφαση σχετικά με τους 200 τρομοκράτες που έχουν παγιδευτεί στη Ράφα θα ληφθεί σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε εκπρόσωπος του Νετανιάχου.

Ο Κούσνερ έφτασε στο Ισραήλ την Κυριακή για συνομιλίες με τον Νετανιάχου σχετικά με την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ και τον περασμένο μήνα, για να συζητήσουν τις εξελίξεις και τις επικαιροποιήσεις στην περιοχή.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ωθήσει το Ισραήλ να δείξει ευελιξία στο ζήτημα των τρομοκρατών στα τούνελ της Ράφα, δήλωσε την Κυριακή Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post.

«Επισήμως, όλοι δηλώνουν ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε εκείνους τους 100–200 τρομοκράτες να φύγουν από τα τούνελ, ακόμη κι αν καταθέσουν τα όπλα», είπε ο αξιωματούχος. «Αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, όλοι παραδέχονται: αν υπάρξει σημαντική αμερικανική πίεση σε αυτό το θέμα, το Ισραήλ δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να συμβιβαστεί».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν επίσης τις τελευταίες ημέρες ότι επιθυμούν να επιλυθεί το ζήτημα των τρομοκρατών της Χαμάς στα τούνελ, λέγοντας ότι «πιστεύουν πως οι τρομοκράτες θα πρέπει να λάβουν ελεύθερη διέλευση, μετά την απελευθέρωση του Γκολντίν».

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι κάθε απόφαση σχετικά με τους εγκλωβισμένους μαχητές της Χαμάς θα ληφθεί σε συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

