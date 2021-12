Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε από κάποιους από τους υποστηρικτές του καθώς παραδέχτηκε ότι έλαβε και την ενισχυτική δόση για τον COVID-19.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επικρίθηκε από μέλη του ακροατηρίου στο Ντάλας την Κυριακή, όταν παραδέχτηκε ότι είχε λάβει την booster δόση.

H πιο πάνω εξέλιξη προέκυψε την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι και επιστήμονες καλούν τον πληθυσμό να εμβολιαστεί εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων λόγω της παραλλαγής Omicron.

Ο κ. Τραμπ σπάνια μιλά για αν είχε κάνει το εμβόλιο και αρνήθηκε σε μεγάλο βαθμό να ενθαρρύνει άλλους να το κάνουν - παρά το γεγονός ότι υπερασπίζεται τις προσπάθειες της κυβέρνησής για λήψη μέτρων.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR