Ο Τραμπ δίνει σήμα ότι τελειώνει το σινο-αμερικανικό μπρα-ντε-φερ για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χθες σήμα για ένα πιθανό τέλος στις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις για αυξήσεις δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που έφεραν τεράστια αναταραχή στις αγορές. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την τύχη του TikTok μπορεί να περιμένει.

«Δεν θέλω να πάνε πιο ψηλά [σ.σ. οι δασμοί] γιατί από ένα σημείο και μετά οι άνθρωποι δεν αγοράζουν» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Επομένως, μπορεί να μην θέλω να πάω πιο ψηλά ή μπορεί να μην θέλω καν να ανέβω τόσο ψηλά. Μπορεί να θέλω να πάω και λίγο χαμηλότερα, επειδή θέλουμε οι άνθρωποι να αγοράζουν και, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, οι άνθρωποι δεν πρόκειται να αγοράσουν» είπε.

Το Reuters σημειώνει ότι η δήλωση Τραμπ φανερώνει διάθεση για χαμηλότερους δασμούς γενικά σε δεκάδες χώρες αφού οι αγορές αντέδρασαν βίαια στην ανακοίνωσή τους στις 2 Απριλίου.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς 10% στα περισσότερα αγαθά που εισάγονται στη χώρα, αλλά καθυστερεί την εφαρμογή υψηλότερων δασμών, εν αναμονή διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, αύξησε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που τώρα φτάνουν το 145%, αφού το Πεκίνο απάντησε με δικές του αυξήσεις σε δασμούς επί αμερικανικών προϊόντων.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα έδωσε σήμα ότι δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις δασμών.

Ο Τραμπ είπε ότι υπήρχε επικοινωνία με την Κίνα μετά την επιβολή των δασμών και εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα μπορούσαν να υπάρξει σε συμφωνία.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα να διευκρινίσει τη φύση των συνομιλιών μεταξύ των χωρών ή εάν περιλάμβαναν άμεσα τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, αλλά εξαρτάται από την Κίνα, επομένως απλώς θα καθυστερήσουμε τη συμφωνία μέχρι αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» είπε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.