Η νικήτρια Μελόνι στην Ουάσιγκτον φέρνει τον Τραμπ στη Ρώμη

Της Αθηνάς Παπακώστα

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου λίγο μετά τις επτά το απόγευμα (ώρα Ελλάδος). Με τους δημοσιογράφους να θέτουν τη μία ερώτηση μετά την άλλη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως αισθάνεται σίγουρος για σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το καυτό θέμα των δασμών, χαρακτηρίζοντας την πρωθυπουργό της Ιταλίας, που τον κρατούσε αγκαλιά, έναν σπουδαίο άνθρωπο.

Οι φιλοφρονήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τζόρτζια Μελόνι συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια γεύματος στην αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου της αμερικανικής διοίκησης με τον ίδιο να τη χαρακτηρίζει ως μία από τις πραγματικές ηγέτιδες αυτού του κόσμου, για την οποία δήλωσε υπερήφανος καθώς, όπως είπε, κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ιταλία. Από την πλευρά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον προσκάλεσε στη χώρα της, όπου, όπως είπε, ελπίζει να είναι σε θέση να οργανώσει μία συνάντηση μαζί του και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Φρόντισε δε γρήγορα να υπογραμμίσει πως βρίσκεται στην Ουάσιγκτον γιατί πιστεύει στην «ενότητα της Δύσης», δηλώνοντας σίγουρη πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στους «27» και την αμερικανική πλευρά όσον αφορά στους σαρωτικούς δασμούς Τραμπ. «Νομίζω», τόνισε, πως «ο καλύτερος τρόπος είναι να μιλάμε ειλικρινά».

Πολλοί, αναλυτές και μη, αποκαλούν τη Τζόρτζια Μελόνι ως γητεύτρα του Ντόναλντ Τραμπ. Τόσο στη Ρώμη αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ελπίζουν η Ιταλίδα πρωθυπουργός να καταφέρει να καταγράψει πρόοδο στις συνομιλίες της Ένωσης με την Ουάσιγκτον όσον αφορά στη δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου. Άλλωστε, όπως σχολιάζεται σταθερά, η Μελόνι αποτελεί την αδελφή ψυχή πολιτικά του Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο να εκτιμά τη φιλία που τους ενώνει και την Ιταλίδα πρωθυπουργό να είναι η πρώτη Ευρωπαία ηγέτης που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον και γίνεται δεκτή στον Λευκό Οίκο από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο έπειτα από την περιβόητη «Ημέρα της Απελευθέρωσης» των Ηνωμένων Πολιτειών που παρέσυρε τουλάχιστον 180 χώρες σε εμπορικό βέρτιγκο.

Από την αρχή της συνάντησης τους αλλά προτού περάσουν στο Οβάλ Γραφείο μακριά από τα βλέμματα και τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επεσήμανε ότι Ουάσιγκτον και Ρώμη έχουν πολύ καλές σχέσεις και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «θα υπάρξει μια εμπορική συμφωνία, 100%», σημειώνοντας όμως ότι αυτή θα πρέπει να είναι «μια δίκαιη συμφωνία».

Μετά το πέρας της συνάντησης, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο ηγέτες τόνισαν ότι συζήτησαν για τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και τους δασμούς.

H Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να μην κατάφερε κάποια χειροπιαστή νίκη όσον αφορά στη δασμολογική εκστρατεία Τραμπ, αλλά κατάφερε να αποτελέσει την απαραίτητη γέφυρα ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, πείθοντάς τον να επισκεφθεί την ιταλική πρωτεύουσα. Γεγονός το οποίο η Ιταλίδα πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, ιδίως εάν τον καταφέρει να συναντήσει στη Ρώμη την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με την οποία από την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οικό δεν έχει μιλήσει.

«Στόχος για εμένα αποτελεί να κάνουμε τη Δύση σπουδαία ξανά» υπογράμμισε σχετικά προσθέτοντας ότι «αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μαζί». Νωρίτερα, είχε φροντίσει να χαρακτηρίσει τους δασμούς «λάθος» σημειώνοντας ότι θα καταλήξουν να βλάψουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ η Τζόρτζια Μελόνι είχε συζητήσει το ταξίδι της με την πρόεδρο της Κομισιόν, καθώς επίσης και με τον απερχόμενο καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς αλλά και με τον διάδοχο του, Φρίντριχ Μερτς και κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να ισορροπήσει έξυπνα ανάμεσα στη δική του ρητορική, που ακουμπά και στη δική της, αλλά και σε εκείνη της Ένωσης των «27», φροντίζοντας δε να αναδείξει και τον ρόλο της Ιταλίας εντός της. Η ίδια φρόντισε να καταδικάσει τη woke ιδεολογία αλλά και να προασπιστεί «τον πόλεμο κατά της παράτυπης μετανάστευσης», ενώ περιέγραψε την Ιταλία της ως μία «σταθερή» και «αξιόπιστη» χώρα για προσθέσει έξυπνα και χαμογελώντας «συγχωρέστε με εάν προωθώ τη χώρα μου, αλλά είστε επιχειρηματίας και με καταλαβαίνετε».

Η εκστρατεία πειθούς της Ουάσιγκτον από πλευράς Μελόνι θα συνεχιστεί και σήμερα καθώς η πρωθυπουργός της Ιταλίας θα υποδεχθεί στη Ρώμη στην οποία επιστρέφει τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

