Τουλάχιστον επτά εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην περιοχή του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο, σύμφωνα με ιρακινά μέσα ενημέρωσης και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

IRAN STRIKES ERBIL: Iranian drones have targeted the headquarters of Kurdish opposition parties in Erbil, the capital of Iraq’s Kurdistan Region. pic.twitter.com/vtWvYvdwC8 July 27, 2026

Ταυτόχρονα, το κρατικό ιρανικό πρακτορείο IRIB ανέφερε επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου Khor Mor στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κοίτασμα φυσικού αερίου βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, την αυτόνομη κουρδική περιφέρεια του Ιράκ, και δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη, περίπου την ίδια ώρα που αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Ερμπίλ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

BREAKING: Iranian drones struck Kurdish bases in Erbil Governorate, Iraq. pic.twitter.com/VO6acLlnrS — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Αστυνομικές πηγές του Al Jazeera ανέφεραν ότι περισσότερα από δέκα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρονται να πετούν πάνω από το Ερμπίλ σε απάντηση στη φερόμενη ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στις στοχευμένες περιοχές και γύρω από αυτές, ενώ δύο drones συνετρίβησαν κοντά στις στοχευμένες τοποθεσίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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