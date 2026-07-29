Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί-Κάλας

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανέφερε μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύτηκε στο Telegram ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με τον Ιρανό διπλωμάτη, οι δύο πλευρές συνομίλησαν με σκοπό «να συζητήσουν τις τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τρόπους για να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

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