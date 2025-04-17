Κατά των δασμών Τραμπ προσφεύγει η Καλιφόρνια

Αγωγή κατέθεσε η Πολιτεία της Καλιφόρνιας με αφορμή τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η Καλιφόρνια, η οποία είναι μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, με το ΑΕΠ της να ξεπερνά το 2024 τα 4 δις δολάρια, στρέφεται κατά υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και κατά του ίδιου του Αμερικανού προέδρου. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και ο γενικός εισαγγελέας Ρομπ Μπόντα αιτιολογούν την προσφυγή στην δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι με την επιβολή δασμών ο πρόεδρος Τραμπ υπερβαίνει τις εξουσίες του, όπως αυτές ορίζονται από το Αμερικανικό Σύνταγμα.

«Η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί έτσι»

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για την επιβολή δασμών νόμο έκτακτης ανάγκης, ο οποίος ωστόσο δεν του επιτρέπει τόσο εκτεταμένες παρεμβάσεις στην εμπορική πολιτική της χώρας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, η αρμοδιότητα επιβολής δασμών ανήκει αποκλειστικά στο Αμερικανικό Κογκρέσο και όχι στον πρόεδρο. «Γεγονός είναι, ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να ανατρέψει την οικονομική τάξη στις ΗΠΑ», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου, για να καταλήξει: «Η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί έτσι».



Η επιβολή δασμών «προκάλεσε παγκόσμιο σοκ», συνεχίζει ο γενικός εισαγγελέας Ρομπ Μπόντα. Μπορεί ο Τραμπ να θεωρεί τον εαυτό του «μεγάλο επιχειρηματία», αλλά οι δασμοί του έχουν δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία. Ισχυρίζεται μεν ότι στέλνει με τους δασμούς μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, «στην πραγματικότητα όμως είναι οι Αμερικανίδες και οι Αμερικανοί που επωμίζονται τα βάρη».

«Πού στο διάολο είναι το Κογκρέσο;»

Οι δασμοί Τραμπ έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην οικονομία της Καλιφόρνιας, η οποία στηρίζεται στις εξαγωγές αγροτικών και τεχνολογικών προϊόντων. Όπως τονίζει ο κυβερνήτης της Πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ, η Καλιφόρνια διαθέτει την ισχυρότερη βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ.



«Κατά συνέπεια, η δασμολογική πολιτική μάς πλήττει σκληρά. Καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν έχει πληγεί τόσο σκληρά από τους νέους δασμούς όσο η Καλιφόρνια», τόνισε. Ταυτόχρονα απηύθυνε έκκληση προς το Αμερικανικό Κογκρέσο και τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον: «Πού στο διάολο είναι το Κογκρέσο; Ήρθε η ώρα να κάνετε τη δουλειά σας».



Σημειώνεται ότι πλήθος αγωγών εκκρεμούν πλέον εναντίον του προέδρου Τραμπ και των υπουργών του για διάφορους λόγους. Πολλές από τις προσφυγές γίνονται με τη συμμετοχή της Καλιφόρνιας.



