Τραμπ: Έχουμε καλές συνομιλίες με την Κίνα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν καλές συνομιλίες ιδιωτικά με την Κίνα εν μέσω εμπορικού πολέμου των δύο χωρών.

«Παρεμπιπτόντως, έχουμε καλές συνομιλίες με την Κίνα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Είναι πραγματικά πολύ καλές». Δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι σε ποσοστό 145% ανέρχονται πλέον οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

