Ένας οδηγός λεωφορείου στην Ιαπωνία, με 29 χρόνια προϋπηρεσίας, έχασε το εφάπαξ ποσό της συνταξιοδότησής του, ύψους 73.000 ευρώ, επειδή έκλεψε ποσό αντίστοιχο με 6 ευρώ από τα εισιτήρια των επιβατών.

Η πόλη του Κιότο απέλυσε τον άνδρα, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, αφού μαγνητοσκοπήθηκε από την κάμερα ασφαλείας του λεωφορείου του να υπεξαιρεί 6 ευρώ (1.000 γεν) το 2022.

Ο οδηγός προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της πόλης, αφότου οι αρχές του στέρησαν αποζημίωση 73.000 και πλέον ευρώ (πάνω από 12 εκατ. γεν). Ο άνδρας, που καταδικάστηκε πρωτοδίκως, είδε την ποινή του να ακυρώνεται στο εφετείο, με το δικαστήριο να εκτιμά ότι ήταν υπερβολική.

Αλλά χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση υπέρ της δημοτικής αρχής και αποκατέστησε την αρχική ποινή, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα και στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας των λεωφορείων.

Την ώρα του περιστατικού, ομάδα πέντε επιβατών μπήκε στο λεωφορείο και έπρεπε να πληρώσει 1.150 γεν. Ο οδηγός ζήτησε από τους επιβάτες να ρίξουν 150 γεν στον κερματοδέκτη και στη συνέχεια δέχθηκε ο ίδιος χαρτονόμισμα 1.000 γεν (6 ευρώ) το οποίο δεν δήλωσε.

Παρόλο που μαγνητοσκοπήθηκε, ο άνδρας, στον οποίο είχαν γίνει επιπλήξεις για διάφορα περιστατικά σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, προσπάθησε να αρνηθεί το γεγονός όταν ερωτήθηκε από τον προϊστάμενό του.

«Κάθε οδηγός λεωφορείου εργάζεται μόνος του και διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τέτοιες ενέργειες υπεξαίρεσης», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σινίτσι Χιράι, αξιωματούχος του γραφείου δημοσίων συγκοινωνιών του Κιότο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

