Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας εξέφρασε σήμερα δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών μέτρων που στοχεύουν τους κινεζικούς τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τελών για τα πλοία που συνδέονται με την Κίνα.

Σε ανακοίνωσή του, το κινεζικό υπουργείο κάλεσε την Ουάσινγκτον να σταματήσει να «μεταθέτει ευθύνες» και να διορθώσει τη «λανθασμένη» πρακτική της το συντομότερο δυνατό.

«Η Κίνα θα παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις από την πλευρά των ΗΠΑ και θα λάβει με αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.