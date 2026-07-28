Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για το φονικό στη Σύρο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της στον ανακριτή, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

Συγκεκριμένα θα εμφανίζεται κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει, ενώ της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μέχρι τη διεξαγωγή της τακτικής δικάσιμου της υπόθεσης, από την οποία θα προκύψει η πρωτόδικη απόφαση.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα πάντα με τοcyclades24.gr, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων μέσω του βιντεοληπτικου υλικού απομονώνει καρέ όπου φαίνεται το μπουφάν της 41χρονης να έχει χτυπηθεί από το μαχαίρι ενώ βγαίνει από το σπίτι προκειμένου να απαντήσουν στον ισχυρισμό της δικηγόρου της άτυχης γυναίκας ότι το μοιραίο χτύπημα έγινε λίγο πριν καταρρεύσει η 42χρονη στον δρόμο.

O 41χρονος επιμένει ότι ήταν σε άμυνα. Στην απολογία του ανέφερε ότι τη χτύπησε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για το φαγητό του (έκοβε τυρί, όπως χαρακτηριστικά είπε) και αμέσως την κυνήγησε.

«Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω», σημειώνει.

Όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από το σπίτι, έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν. Όπως είπε απολογούμενος, πίστεψε ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, δεν την αναγνώρισε αμέσως κι όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη σοκαρίστηκε.

Πηγή: skai.gr

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