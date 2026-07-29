Η Γκάνα επαναπατρίζει εκατοντάδες πολίτες της από τη Νότια Αφρική

Η κυβέρνηση της Γκάνας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι επαναπάτρισε 216 υπηκόους της χώρας από τη Νότια Αφρική μέσα στις τελευταίες τρεις ημέρες, έπειτα από σειρά επεισοδίων ξενοφοβικής βίας και μαζικών κινητοποιήσεων με κεντρική απαίτηση να φύγουν οι παράτυποι μετανάστες.

Άλλοι σχεδόν 800 πολίτες της χώρας έχουν εγγραφεί σε κατάλογο για τις οικειοθελείς επαναπατρισμούς υπηκόων από τη Νότια Αφρική με ειδικές μισθωμένες πτήσεις, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στην Άκρα χθες.

Είχαν ήδη επιστρέψει εσπευσμένα πάνω από 900 τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Η πρωτοβουλία οφείλεται στις βίαιες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον ανθρώπων που φέρονταν να ήταν παράτυποι μετανάστες στη Νότια Αφρική από την Γκάνα, τη Νιγηρία, τη Ζιμπάμπουε, τη Μοζαμβίκη και το Μαλάουι. Στα τέλη του περασμένου μήνα, το ΥΠΕΞ της Γκάνας καταδίκασε τη δολοφονία 40χρονου υπηκόου της χώρας στην Κέιπ Τάουν.

Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, πάνω από 25.000 αλλοδαποί έφυγαν ή απελάθηκαν από τη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Η Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσε πως θα απαιτήσει από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής να πάρει επίσημα θέση για τις φονικές ταραχές.

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας λέει πως έχει αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία για τις ζημίες που υπέστησαν υπήκοοί της στις ταραχές κι εννοεί να απαιτήσει επανορθώσεις. Σπίτια και επιχειρήσεις που ανήκαν σε ξένους στη Νότια Αφρική λεηλατήθηκαν στα επεισόδια.

Τις κινητοποιήσεις εναντίον των μεταναστών οργανώνει κίνημα που αυτοαποκαλείται March and March, με ολοένα πιο ακραία ρητορική, που κατηγορεί τους ξένους, χωρίς αποδείξεις, πως προκαλούν την εγκληματικότητα και την ανεργία στη Νότια Αφρική, την πιο εκβιομηχανισμένη χώρα της ηπείρου.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών, τονίζοντας πως δεν μπορεί να τους επιρρίπτεται η ευθύνη για τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

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