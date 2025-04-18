Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και το Σούμι

Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Χάρκοβο και το Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στο Χάρκοβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 26 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Τέρεχοφ μέσω Telegram.

Ο ίδιος δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε «βαλλιστικός πύραυλος που έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς, το οποίο εξηγεί για το ποιο λόγο η ζώνη που επλήγη είναι τόσο μεγάλη». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, χτυπήθηκαν 15 κατοικίες.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ τόνισε ότι η επίθεση είχε στόχο μια «πυκνοκατοικημένη περιοχή του Χαρκόβου».

Στο Σούμι, κοντά στα ρωσικά σύνορα, επίθεση με drones Shahed ιρανικής κατασκευής προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου, δήλωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση, επίσης μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

