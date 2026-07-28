Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε και κατέστρεψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που επιχείρησαν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ-Μαλίκι, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από ιρακινό έδαφος από ομάδες που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές», οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τις εθνικές της υποδομές, καθώς και το δικαίωμα να απαντήσει «στον κατάλληλο χρόνο και τόπο», δήλωσε ο αλ-Μαλίκι.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية… pic.twitter.com/7PxHv8UXED — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 28, 2026

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις τη Δευτέρα, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: skai.gr

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