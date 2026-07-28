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Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ και στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από ομάδες που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές»

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Saudi

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε και κατέστρεψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που επιχείρησαν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Επαρχία του βασιλείου.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, Τούρκι αλ-Μαλίκι, δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από ιρακινό έδαφος από ομάδες που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές πολιτοφυλακές», οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τις εθνικές της υποδομές, καθώς και το δικαίωμα να απαντήσει «στον κατάλληλο χρόνο και τόπο», δήλωσε ο αλ-Μαλίκι.

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις τη Δευτέρα, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σαουδική Αραβία Drones Ιράκ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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