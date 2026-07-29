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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Από την κατάπαυση του πυρός της 11ης Οκτωβρίου 2025, το υπουργείο υγείας της Γάζας έχει καταγράψει 1.207 θανάτους και 3.914 τραυματισμούς

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Γάζα

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Το υπουργείο ανέφερε ότι πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από ερείπια και στους δρόμους, με τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα πολιτικής προστασίας να μην μπορούν ακόμη να τα προσεγγίσουν.

Από την κατάπαυση του πυρός της 11ης Οκτωβρίου 2025, το υπουργείο έχει καταγράψει 1.207 θανάτους και 3.914 τραυματισμούς.

Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 στη Γάζα έχει φτάσει τους 73.333, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ επιθέσεις Παλαιστίνιοι
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