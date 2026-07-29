Δεν θα υπάρξουν διόδια ούτε χρεώσεις για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, στο πλαίσιο συμφωνίας συντονισμού που συζητείται αναφορικά με τη θαλάσσια οδό η οποία επηρεάζεται από την πολεμική ένταση με το Ιράν, δήλωσε την Τρίτη Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι το Ιράν προέβαλλε παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν από το Ομάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.