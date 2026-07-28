Τι (δεν) ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την έναρξη της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν, δίνοντας στον Νετανιάχου την ευκαιρία να αμβλύνει τις εντάσεις στις σχέσεις τους.

Η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και ήταν «θετική και παραγωγική», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Παρότι πριν από τη συνάντηση υπήρχαν ενδείξεις έντασης στις σχέσεις των δύο ηγετών, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά το πέρας της και τη χαρακτήρισε «εξαιρετική» σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Όταν λέω εξαιρετική, δεν το εννοώ επιφανειακά», ανέφερε στα εβραϊκά. «Ήταν μια συζήτηση με πλήρη σύμπνοια, αμοιβαία στήριξη και κοινή κατανόηση του στόχου να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και άλλων στόχων. Ήταν μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχα ποτέ με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον φίλο μας Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως μεταδίδει το ισραηλινό Channel 12, ανώτερος αξιωματούχος από το περιβάλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ήταν παρών στη συνάντηση, επιβεβαίωσε ότι το ιρανικό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συντονισμός μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Παρά τις ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον θα ασκούσε πιέσεις για ισραηλινές υποχωρήσεις στη Συρία και τον Λίβανο, στην ισραηλινή πλευρά εμφανίζονται πιο καθησυχασμένοι, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν διατυπώθηκε κανένα σχετικό αίτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Στο περιβάλλον του πρωθυπουργού χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή «πολύ ευχάριστη είδηση».

Παράλληλα, η διευθύντρια επικοινωνίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Τζίπι Χοτοβέλι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο ζήτημα του Ιράν».

«Ο πρωθυπουργός δεν υπαγορεύει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τι πρέπει να κάνει ούτε επιχειρεί να τον επηρεάσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», πρόσθεσε.

Πέρα από το Ιράν, η Χοτοβέλι ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως προϋπόθεση στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ριάντ.

Η πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία, στην οποία αντιτίθεται το Ισραήλ, δεν τέθηκε στη συνάντηση. Επίσης, σύμφωνα με τη Χοτοβέλι, ο Τραμπ δεν ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό του.

Ο Τραμπ κοντά στη λήψη απόφασης για το Ιράν

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας της συνάντησης, δήλωσε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή. Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης σχετικά με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ την ισραηλινή οπτική, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη διεξαγωγή νέων επιθέσεων εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν αποκατασταθεί, καθώς και άλλων στόχων που θα μπορούσαν να κλονίσουν το ιρανικό καθεστώς.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού χαρακτήρισαν επίσης τη συνάντηση «πολύ καλή» και «πολύ θετική». Όπως ανέφεραν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν όλα τα μέτωπα, με κυρίαρχο θέμα το Ιράν.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη κοινή δέσμευσή τους να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ συζήτησαν ακόμη τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή.

Στη συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ συμμετείχαν, από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Από την ισραηλινή πλευρά συνόδευσαν τον πρωθυπουργό ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Σμουέλ Μπεν Έζρα, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Ίντο Νόρντεν, ο στρατιωτικός γραμματέας Γκάι Μαρκιζάνο, η σύμβουλος του πρωθυπουργού Κάρολαϊν Γκλικ και ο πολιτικός σύμβουλος Οφίρ Φαλκ.



Πηγή: skai.gr

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