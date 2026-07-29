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Δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη

Το Βρετανικό παρατηρητήριο ναυτιλιακής ασφάλειας (UKMTO) ανέφερε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές ζημιές

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Ερυθρά Θάλασσα

Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι άκουσε μια έκρηξη ενώ διέσχιζε την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το Βρετανικό παρατηρητήριο ναυτιλιακής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: δεξαμενόπλοιο Έκρηξη Ερυθρά Θάλασσα
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