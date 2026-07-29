Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι άκουσε μια έκρηξη ενώ διέσχιζε την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το Βρετανικό παρατηρητήριο ναυτιλιακής ασφάλειας.
Όπως ανέφερε, το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές ζημιές.
UKMTO WARNING 098-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 28, 2026
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Πηγή: skai.gr
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