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Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, τα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν τις συναλλαγές

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Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στα αποτελέσματα τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών, στις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια, και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 537,24 μονάδων (+1,03%), στις 52.747,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 55,16 μονάδων (–0,22%), στις 24.876,91 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 15,60 μονάδων (+0,21%), στις 7.428,78 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
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