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Αραγτσί: «Το Ιράν δεν επιδιώκει κλιμάκωση με την Ουκρανία»

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί έγραψε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του τον καθησύχασε ότι η επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο «ήταν ακούσια»

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Araghchi

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπιχά, τον καθησύχασε ότι η επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο «ήταν ακούσια και ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει κλιμάκωση».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί έγραψε ότι «ούτε το Ιράν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των πολιτών ή των συμφερόντων μας είναι απαράδεκτη».

«Πρέπει να υπάρξει αποζημίωση για τις απώλειες», συμπλήρωσε.

Ο Αντρίι Σιμπιχά περιέγραψε νωρίτερα την κλήση ως «ειλικρινή» και «άμεση».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Σάββατο η Ουκρανία έπληξε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αμπάς Αραγτσί Ιράν Ουκρανία Κρίση στη Μέση Ανατολή
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