Αραγτσί: «Το Ιράν δεν επιδιώκει κλιμάκωση με την Ουκρανία»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σιμπιχά, τον καθησύχασε ότι η επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό πλοίο «ήταν ακούσια και ότι η Ουκρανία δεν επιδιώκει κλιμάκωση».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί έγραψε ότι «ούτε το Ιράν επιδιώκει κλιμάκωση, αλλά ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των πολιτών ή των συμφερόντων μας είναι απαράδεκτη».

«Πρέπει να υπάρξει αποζημίωση για τις απώλειες», συμπλήρωσε.

Was assured by Ukrainian FM @andrii_sybiha that the attack on an Iranian ship was unintentional and Ukraine seeks no escalation.



Iran does not seek escalation either, but made clear any attack on our citizens or interests is unacceptable. There must be restitution for losses. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 28, 2026

Ο Αντρίι Σιμπιχά περιέγραψε νωρίτερα την κλήση ως «ειλικρινή» και «άμεση».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, το Σάββατο η Ουκρανία έπληξε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Πηγή: skai.gr

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