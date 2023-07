Ο θάνατος της Sinead O'Connor δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος, λέει η αστυνομία

Η αστυνομία δηλώνει ότι ο θάνατος της Σινέντ Ο’ Κόνορ δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος μετά την εύρεση της σορού της την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023. Η τραγουδίστρια και ακτιβίστρια, γνωστή για το τραγούδι «Nothing Compares 2 U» -και όχι μόνο-, πέθανε σε ηλικία 56 ετών στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι βρέθηκε «χωρίς ανταπόκριση» και «δηλώθηκε αμέσως νεκρή», ενώ και η οικογένειά της είχε ειδοποιηθεί. «Θα ετοιμαστεί φάκελος για τον ιατροδικαστή», προσθέτουν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το BBC.

Ο θάνατος της Ιρλανδής τραγουδίστριας ήρθε 18 μήνες μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου της Shane, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιανουάριο του 2022. Η Ο'Κόνορ είχε άλλα τρία παιδιά.

Η είδηση συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία και την πατρίδα της τραγουδίστριας. Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) τη θλίψη του για τον χαμό της Σινέντ Ο’ Κόνορ, υπογραμμίζοντας πως «η μουσική της αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο και το ταλέντο της ήταν απαράμιλλο». «Συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους φίλους της και σε όλους όσοι αγάπησαν τη μουσική της», ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της το βράδυ της Τετάρτης, λέγοντας ότι «η οικογένεια και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι».

Πολλοί καλλιτέχνες σχολίασαν τον θάνατό της βραβευμένης με Brit και Grammy καλλιτέχνιδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η Annie Lennox, η οποία περιέγραψε την Σινέντ Ο’ Κόνορ ως «άγρια και εύθραυστη, με απίστευτη φωνή». «Είθε οι άγγελοι να σε κρατήσουν στην τρυφερή αγκαλιά τους», έγραψε μεταξύ άλλων.

Sinead …

You bared your soul…

Shared your brilliance

Through exquisite artistry

Your incredible voice..

Fierce and fragile

Lioness and lamb

Sweet singing bird

Keenly tuned

Trembling..

Tip-toeing along the high wire

Or stamping the ground

Raw

Wounded

Fearless … pic.twitter.com/QyCX2TT1fn