Φιλιππίνες: 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ανατροπή πλοιαρίου κοντά στη Μανίλα
13:44, 27.07.2023

Το πλοιάριο βρισκόταν 45 μέτρα από τη στεριά όταν επλήγη από ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν πανικό στους επιβάτες οι οποίοι μετακινήθηκαν στη μία πλευρά, με αποτέλεσμα την ανατροπή του