Πούτιν σε Αφρικανούς ηγέτες: Θα σας δώσω δωρεάν σιτηρά παρά την «υποκριτική Δύση» Κόσμος 14:33, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η σύνοδος έρχεται σε συνέχεια της πρώτης συνόδου κορυφής Ρωσίας - Αφρικής το 2019