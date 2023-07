Δύο ακόμη canadair έρχονται στην Ελλάδα από τη Γαλλία μέσω του rescEU

Ακόμη δύο canadair από την Γαλλία θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, όπως ανέφερε με ανάρτησή του στο twitter, ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

«Οι σφοδρές πυρκαγιές στην Ελλάδα δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται ήδη μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, κινητοποιούμε άλλα δύο canadair από τη Γαλλία μέσω του rescEU για να βοηθήσουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτή είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ στα καλύτερά της!» σημείωσε ο κ. Λέναρσιτς.

The heavy #wildfires in Greece are not under control yet.



In addition to the support already provided via the #EUCivilProtectionMechanism, we are deploying another 2 #rescEU canadairs from France to help put down the flames.



This is #EUsolidarity at its best!

🇨🇵🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/Ywp2RXxkca