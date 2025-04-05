Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα χερσαία επίθεση χθες Παρασκευή στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον τριάντα νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε η Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει από την πλευρά του πως θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση ώστε να εξασφαλιστεί κατ’ αυτόν η απελευθέρωση των ισραηλινών κρατούμενων στον θύλακο.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν τα πλήγματά τους στη Συρία και στον Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι σκότωσαν δυο μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Σαΐντα, πόλη του νοτίου Λιβάνου.

Χθες ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν χερσαίες επιχειρήσεις στη Σουτζάια, συνοικία της πόλης της Γάζας, με σκοπό να «επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας», σύμφωνα με το επιτελείο, που αναφερόταν σε «ουδέτερες» ζώνες στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, ως τα σύνορα με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο.

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν «εξάλειψαν πολλούς τρομοκράτες και κατέστρεψαν υποδομές» της Χαμάς, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, που διαβεβαίωσαν ότι οι στρατιώτες «επέτρεψαν την εσπευσμένη απομάκρυνση αμάχων από τη ζώνη μάχης».

This video needs to be the front page of every news station in the world.



Bodies are flying in the air in Gaza. This is not a war. This is a genocide. pic.twitter.com/kBTPERGfR0 — Mohamad Safa (@mhdksafa) April 4, 2025

Στη Σουτζάια όμως η Ελένα Χέλες ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είναι σε θέση να βγει από το σπίτι όπου βρίσκεται, όπως και πολλοί άλλοι κάτοικοι.

«Είμαστε παγιδευμένοι μαζί με την οικογένειά μου στο σπίτι της αδελφής μου. Ο στρατός κατοχής είναι πολύ κοντά μας. Οβίδες και πύραυλοι πέφτουν πάνω σε σπίτια και σκηνές (εκτοπισμένων). Μας απειλεί ο θάνατος από παντού», ανέφερε.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από χθες νωρίς το πρωί. Πηγή του AFP σε νοσοκομείο έκανε λόγο για 25 νεκρούς στον βομβαρδισμό σπιτιού στη Χαν Γιούνις.

Το σπίτι «βομβαρδίστηκε μετά τα μεσάνυχτα απροειδοποίητα. Οι περισσότεροι μάρτυρες ήταν γυναίκες και παιδιά», είπε ο Άχμαντ αλ Ακάντ, συγγενής των θυμάτων στην πόλη αυτή στο νότιο τμήμα του θυλάκου, στην κηδεία περίπου δέκα από αυτούς.

The closer you look, the more you see people flying through the air. Criminology has reached a level never before known to humanity💔💔😭 pic.twitter.com/c4Qc31StCi — Muhammad in Gaza🇵🇸 (@7MohammedKhaled) April 4, 2025

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, ανέφερε πως «οι μισοί» από τους ομήρους στη ζωή βρίσκονται σε περιοχές όπου το Ισραήλ «διέταξε οι άμαχοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα τις τελευταίες ημέρες».

«Ήταν σαν την Ημέρα της Κρίσεως. Βομβάρδιζαν με πυραύλους, σκοτείνιασαν όλα (...) χάθηκαν όλα. Τα παιδιά μας χάθηκαν», θρήνησε η Ράγδα αλ Σαράφα, την επομένη βομβαρδισμού του στρατού του Ισραήλ εναντίον σχολείου όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. «Σταματήστε, φτάνει!»

Σχεδόν όλοι οι 2,4 εκατ. κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών και ζουν σε πολύ σκληρές συνθήκες, καθώς το Ισραήλ δεν επιτρέπει από τις αρχές του Μαρτίου την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και παραμένει υπό πολιορκία.

Έπειτα από δυο μήνες ανακωχής και εβδομάδες άκαρπων διαπραγματεύσεων για τον τρόπο παράτασής της, το Ισραήλ ξανάρχισε την 18η Μαρτίου στρατιωτικές επιχειρήσεις, εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς και κατόπιν χερσαίες επιθέσεις.

Σώματα ανθρώπων «εκτοξεύονται» στον αέρα κατά την Ισραηλινή επίθεση

Ο πόλεμος είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο την 7η Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, όπου το ισλαμιστικό κίνημα πήρε την εξουσία το 2007.

Η έφοδος αυτή στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους αριθμούς. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκειά της, 58 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως 34 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50.609 ανθρώπους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι νεκροί αφότου η κατάπαυση του πυρός κατέρρευσε τη 18η Μαρτίου είναι τουλάχιστον 1.249.

Στον Λίβανο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως σκότωσαν χθες εξαπολύοντας πλήγμα στη Σαΐντα τον Χασάν Φαρχάτ, «διοικητή» της Χαμάς, που είχε «ενορχηστρώσει πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χασάν Φαρχάτ, του γιου του, επίσης μέλους τους, και της κόρης του.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κατήγγειλε την «κατάφωρη» παραβίαση της «λιβανικής εθνικής κυριαρχίας» και της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε ισχύ από την 27η Νοεμβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και το κίνημα Χεζμπολά, σύμμαχο της Χαμάς και προσκείμενο στο Ιράν.

Η Μόργκαν Όρταγκους, βοηθός ειδική απεσταλμένη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, άρχισε επίσκεψη στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Στη Συρία, που απείλησε πως θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» αν απειλήσει την ασφάλειά του, το Ισραήλ έχει επίσης κλιμακώσει τις φονικές αεροπορικές επιδρομές, στοχοποιώντας βάσεις και στρατιωτικό αεροδρόμιο, ενώ διεξάγει χερσαία επιδρομή στον νότο.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Γκάιρ Πέντερσεν και οι συριακές de facto αρχές κατηγόρησαν το Ισραήλ πως έχει βαλθεί να «αποσταθεροποιήσει» τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

