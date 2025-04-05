Η χθεσινοβραδινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανική πόλη Κριβίι Ριχ - από όπου κατάγεται ο πρόεδρος της χώρας Ζελένσκι - στωσε τουλάχιστον 19 άτομα, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, την Παρασκευή, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, αλλά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι είχε στόχο μια στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή.

Ο Serhiy Lysak, περιφερειακός κυβερνήτης, έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι ένας πύραυλος έπληξε κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας 18 άτομα και πυροδότησε φωτιές. Αργότερα, ρωσικά drones επιτέθηκαν σε σπίτια και σκότωσαν ένα άτομο, είπε ο Oleksandr Vilkul, στρατιωτικός διοικητής της πόλης.

Massacring children today in Kryvyi Rih wasn't enough for Russians.



Now they're attacking the city with Shahed drones - apartment buildings, shopping areas, all civilian targets.



Merely genocide. pic.twitter.com/MmQd6Sbo7h — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 4, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «πλήγμα ακριβείας με πύραυλο» που είχε «εκρηκτική γόμωση» εναντίον εστιατορίου όπου «ήταν συγκεντρωμένοι διοικητές μονάδων και δυτικοί σύμβουλοι».

‼️ 12 dead, 3 of then children and more than 50 injured after russia hit Kryvyi Rih with a ballistic missile on a Friday evening.



Secretary Rubio @SecRubio, does this look like russia is serious about peace? pic.twitter.com/HQC6frlxnd — Ania_In_UA 🇺🇦 (@Ania_In_UA) April 4, 2025

Ο ουκρανικός στρατός κατήγγειλε τη ρωσική πλευρά για παραπληροφόρηση, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πτώματα νεκρών και τραυματιών να κείτονται στο έδαφος καθώς γκρίζος καπνός υψωνόταν στον ουρανό.

Russian missile strike on Kryvyi Rih.



14 dead, five of them children. Over 50 people injured. The numbers continue to increase.



📹: parents by the body of their son. Russia killed him. pic.twitter.com/7hjGKuWhES — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 4, 2025

Ukrainian paramedics start CPR on a little boy gravely wounded in today’s Russian ballistic missile strike with cluster munitions next to playground in Kryvyi Rih.



The paramedics say he barely had a pulse. The parents can be heard pleading for his life.



26 killed, incl. 6 kids pic.twitter.com/zuColi1jFp — Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2025

Στο νυχτερινό διάγγελμά του μετά το μακελειό, ο Ζελένσκι ανέφερε πως, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία», επρόκειτο για πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

«Ο πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε κατοικίες, παιγνιδότοπο, δρόμους. Αυτοί που μπορούν και κάνουν τέτοια πράγματα δεν είναι άνθρωποι, είναι καθάρματα», ξέσπασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ανάμεσα στις υποδομές που έπληξαν τα Ρωσικά πυρά ήταν και μία υπαίθρια παιδική χαρά, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής:

The scene of the Russian ballistic missile strike on the city of Kryvyi Rih in which 6 kids and 11 adults were just massacred.



Residential neighborhood, hundreds of kilometers from the front, zero military objective pic.twitter.com/3zxMXWnhi3 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 4, 2025

«Οι διασώστες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες όλη νύχτα, με φακούς, ανάμεσα σε κατεστραμμένα αυτοκίνητα, και συντρίμμια Οι κάτοικοι μετέφεραν αλουμινόχαρτο και ξύλα για πρόχειρες επισκευές στα σπίτια τους», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

«Υπήρχαν νεκρά παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, γονείς που έκλαιγαν, ήταν φρικτό», είπε η Γιούλια, 47 ετών, στο Reuters καθώς εξέταζε τα κατεστραμμένα στόρια και τα έπιπλα στο διαμέρισμά της.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυξάνεται. Περισσότερα από 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού τριών μηνών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, είπε ο Lysak.

Η Ρωσική εκδοχή

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι ένα «χτύπημα υψηλής ακρίβειας» είχε στόχο «μια συνάντηση διοικητών μονάδων και δυτικών εκπαιδευτών» σε ένα εστιατόριο.

«Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, οι απώλειες του εχθρού ανέρχονται συνολικά σε 85 στρατιωτικούς και αξιωματικούς ξένων χωρών, καθώς και έως και 20 οχήματα», ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Η Ρωσία αρνείται ότι στόχευσε αμάχους, αλλά χιλιάδες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην εισβολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, αφού υποσχέθηκε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες, προσπάθησε να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησαν με τη Ρωσία και την Ουκρανία για κατάπαυση του πυρός, στις ενεργειακές υποδομές των δυο χωρών.

Την Παρασκευή, η κάθε πλευρά κατηγόρησε ξανά την άλλη ότι παραβίασε την εκεχειρία για την ενεργειακή υποδομή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε έξι φορές σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

This is what Russia does to Ukraine on a daily basis.



This is Kryvyi Rih just tonight, Zelensky's hometown.



A Russian Iskander missile, a cluster load, fired just into the middle of a densely populated residential area, next to a playground for kids.



At least 14 killed, as… pic.twitter.com/XmoqzmG2g3 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 4, 2025

Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θέλει κατάπαυση του πυρός»

Το πλήγμα στη γενέτειρα του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν ένα από τα πιο θανατηφόρα της Μόσχας φέτος στη σύγκρουση, που ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε δήλωσή του στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι «Η Ρωσία δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» και κάλεσε τη Δύση να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα:

«Ρωσικός πύραυλος έπληξε μια πόλη, χτυπώντας απευθείας σε δρόμο σε περιοχή με κτίρια κατοικιών. Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι ήταν χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου. Μέχρι τώρα, έχουν επιβεβαιωθεί 14 νεκροί, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον πέντε κτίρια κατοικιών έχουν υποστεί ζημιές».

«Ρωσικά χτυπήματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Υπάρχει μόνο ένας λόγος για τον οποίο συνεχίζεται αυτό: η Ρωσία δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και το βλέπουμε. Όλος ο κόσμος το βλέπει. Κάθε πύραυλος, κάθε επιθετικό drone αποδεικνύει ότι η Ρωσία επιδιώκει μόνο πόλεμο. Και μόνο η πίεση του κόσμου στη Ρωσία, όλες οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ουκρανίας, της αεράμυνας και των δυνάμεών μας – μπορούν να καθορίσουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον τρόμο και τον πόλεμο. Και αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί – χρειάζεται ειρήνη», πρόσθεσε.

Rescue operations are currently underway in Kryvyi Rih following a Russian missile strike. As of now, 16 people are confirmed dead, including six children. In Kharkiv, rescue efforts continued all day after a targeted Russian drone strike. A deliberate attack by six “Shahed”… pic.twitter.com/7TbgHQYfEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.