Παλαιστίνη: Ξεπερνούν τις 50.000 οι νεκροί στη Γάζα από την επίθεση του Ισραήλ

Αλλοι 113.274 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς  

Γάζα

Οι παλαιστινιακές αρχές υγείας δήλωσαν πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 50.021 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 113.274 έχουν τραυματιστεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της ένοπλης παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.


 

