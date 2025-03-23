Παλαιστίνη: Ξεπερνούν τις 50.000 οι νεκροί στη Γάζα από την επίθεση του Ισραήλ

Οι παλαιστινιακές αρχές υγείας δήλωσαν πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 50.021 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 113.274 έχουν τραυματιστεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της ένοπλης παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.





Πηγή: skai.gr

