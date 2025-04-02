Ο ισραηλινός στρατός "κατακερματίζει" τη Λωρίδα της Γάζας για να ασκήσει πιέσεις στη Χαμάς, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός κατακερματίζει τη Λωρίδα της Γάζας και εντείνει τις πιέσεις του στη Χαμάς, προκειμένου να την αναγκάσει να παραδώσει τους ομήρους.

«Κατακερματίζουμε τη Λωρίδα της Γάζας και αυξάνουμε την πίεση, βήμα προς βήμα, ώστε να μας επιστρέψουν τους ομήρους μας», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Ο στρατός καταλαμβάνει εδάφη, πλήττει τους τρομοκράτες και καταστρέφει τις υποδομές», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας τη δημιουργία ενός νέου άξονα, που θα ελέγχεται από το Ισραήλ, με στόχο να χωριστούν οι πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα, στο επίπεδο του πρώην εβραϊκού οικισμού Μοράγκ, ο οποίος εγκαταλείφθηκε όταν ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε μονομερώς από τον παλαιστινιακό θύλακα, το 2005.

«Όσο δεν μας δίνουν τους ομήρους μας, η πίεση θα αυξάνεται μέχρι να το πράξουν», επέμεινε ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επεκτείνονται οι επιχειρήσεις ώστε ο στρατός να καταλάβει «μεγάλες ζώνες» της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίες θα «ενσωματωθούν στις ζώνες ασφαλείας» του Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, περίπου 50 από τους απελευθερωθέντες ομήρους και συγγενείς άλλων Ισραηλινών που παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα έδωσαν στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν να σταματήσουν οι μάχες και να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. «Η στρατιωτική πίεση θέτει σε κίνδυνο τους ομήρους και δεν υπάρχει τίποτα πιο επείγον από την επιστροφή όλων των ομήρων», τόνισαν οι περίπου 150 υπογράφοντες το κείμενο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

