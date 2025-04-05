Μαλί: Πέθανε ο Αμαντού του θρυλικού ζευγαριού τυφλών μουσικών Amadou & Mariam

Ο Αμαντού Μπαγκαγιοκό, ο οποίος είχε σχηματίσει μαζί με την αγαπημένη του το θρυλικό δίδυμο τυφλών μουσικών Amadou & Mariam, πέθανε χθες Παρασκευή στη Μπαμακό, σε ηλικία 70 ετών, εξαιτίας επιπλοκών ασθένειας, έκαναν γνωστό η οικογένειά του και ο υπουργός Πολιτισμού του Μαλί.

Το ζευγάρι γνώρισε μάλλον απρόσμενη παγκόσμια επιτυχία το 2004, με τον δίσκο «Un Dimanche à Bamako», με παραγωγό τον Μάνου Τσάο, ενώ ηχογραφούσε από τα χρόνια του 1980. Έκτοτε, η μουσική τους βρισκόταν συχνά σε ραδιοκύματα και αίθουσες χορού σε διεθνές επίπεδο.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2024, το ζευγάρι συνόδευσε μουσικά το σβήσιμο της παραολυμπιακής φλόγας στους αγώνες του Παρισιού, ερμηνεύοντας σύνθεση του Σερζ Γκενσμπούργκ, μελοποίηση ποιήματος του Πολ Βερλέν («Je suis venu te dire que je m'en vais»).

Ο Αμαντού «ήταν άρρωστος εδώ και κάποιο καιρό», είπε ο γαμπρός του, ο Γιουσούφ Φαντιγκά, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο υπουργός Πολιτισμού του Μαλί, ο Μαμού Νταφέ, επιβεβαίωσε τον θάνατό του, εκφράζοντας κατάπληξη.

«Αισθανόταν μεγάλη κούραση, διακομίστηκε σε κλινική. Πέθανε το απόγευμα ξαφνικά στην Μπαμακό», είπε στο AFP ο μάνατζερ του κιθαριστή και τραγουδιστή, ο Γιανίκ Ταρντί, που έχει έδρα τη Γαλλία, αφού μίλησε με τη Μαριάμ στο τηλέφωνο.

Ο Αμαντού άφησε πίσω τρία παιδιά.

Ο Αμαντού Μπαγκαγιοκό και η Μαριάμ Ντουμπιά συναντήθηκαν το 1976, στο ινστιτούτο τυφλών νέων της Μπαμακό. Ήταν τότε αντίστοιχα 21 και 18 ετών. Εκείνος μουσικός, εκείνη τραγουδίστρια. Οι δυο τους είχαν παραπλήσια μουσικά γούστα.

Η συνταγή τους: Απλά μηνύματα για την καθημερινή ζωή, ή την κοινωνία, με φόντο επίμονες μελωδίες βασισμένες στην παραδοσιακή μουσική bambara, με δόσεις ροκ, φανκ, ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Αμαντού είχε βαφτίσει το κοκτέιλ αυτό «afro-blues-rock».

Το ζευγάρι από το Μαλί άρχισε να γίνεται γνωστό στη Γαλλία το 1998, με το «Je Pense À Toi», προτού γνωρίσει θριαμβευτική διεθνή επιτυχία το 2004, με το άλμπουμ «Dimanche à Bamako». Ακολούθησαν συνεργασίες με τον Ντέιμον Άλμπαρν των Blur και των Gorrilaz (2008), με τα συγκροτήματα Coldplay (2009) και U2 (2011), φιλανθρωπικές βραδιές με τον Στίβι Γουόντερ στην Ακτή Ελεφαντοστού, με τον Ντέιβιντ Γκίλμορ (Pink Floyd) στο Λονδίνο...

Το ζευγάρι εξάλλου έπαιξε προς τιμή του Μπαράκ Ομπάμα όταν του δόθηκε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο το 2009.

Με πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις δίσκων, βραβεία στη Γαλλία καθώς κι από τη ραδιοφωνία του BBC στη Βρετανία, αλλά και μια υποψηφιότητα για Γκράμι το 2010, οι Amadou & Mariam κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο συλλογή με τα καλύτερα τραγούδια τους, με τίτλο «La Vie Est Belle».

Πηγή: skai.gr

